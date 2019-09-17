Milli mücadelenin hiç duyulmamış türküleri

"1919’dan 2019'a gelinen süreçte, biz de bu yılın anlamına uygun olarak arşivimizden oluşan eserler hazırladık. Bu eserlerin birçoğu 1930’lu, 1940’lı, 1950’li hatta 1960’lı yıllarda ve günümüze daha yakın yıllarda derlenilmiş, ancak notaya alınmamış. Sadece ses kaydı alınmış. Biz bunları arşivde taradık. Binlerce ses kaydının arasından ayıkladık, komisyon kurduk. Arşivlerde 1 yıla yakın bir çalışma yaptıktan sonra repertuarları kabul edilen eserlerden oluşan 17 adetlik güldeste bir repertuar ortaya koyduk. Sadece iki eser biliniyor olacak."

'BU TÜRKÜLER MÜCADELEYİ HİSSETTİKLERİNİN RESMİDİR'

Türk Halk Müziği Korosu Şefi Zafer Gündoğdu da, eserlerin milli mücadele zamanında yazılmış ancak birçoğunun gün yüzüne çıkmadığını bildiklerini söyledi. Konserin ilk provasını gerçekleştirdiklerini ifade eden Gündoğdu, "Bu türküler, tarihimizi anlatan ve o mücadele içerisinde halkın ne kadar duyarlı olup, yüreklerinde ne kadar mücadeleyi hissettiklerinin resmidir. Dolayısıyla o gün içinde bulunduğumuz şartları her türkü kendi bölgesinden, yöresinden vatanına nasıl sahip çıktığını resmini çizerek türküler yapmış. Bu muhteşem gecede bu türküleri sunacağız" dedi.

