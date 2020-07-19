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  4. Milli muharip uçağı (MMU) projesiyle ilgili heyecanlandıran paylaşım

Milli muharip uçağı (MMU) projesiyle ilgili heyecanlandıran paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 21:30 | Son Güncelleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yaptığı paylaşımda, "F-16 uçaklarının yerine entegre etmeyi planladığımız MMU projemiz için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gururu olacak yerli ve modern gücü, gökyüzüne taşımak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yapması heyecan yarattı.

Milli muharip uçağı (MMU) projesiyle ilgili heyecanlandıran paylaşım

Türk İHA ve SİHA'larının başarılı operasyonlarıyla TSK'ya güç katmasının ardından gözler "Milli Muharip Uçak' projesine çevrildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"GÖKYÜZÜNE TAŞIMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "F-16 uçaklarının yerine entegre etmeyi planladığımız MMU projemiz için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gururu olacak yerli ve modern gücü, gökyüzüne taşımak için sabırsızlanıyoruz" denildi.


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