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  4. "Milli Muharip Uçak" için Rusya ile görüşmeler sürüyor

"Milli Muharip Uçak" için Rusya ile görüşmeler sürüyor

14.11.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova, Türkiye'nin kendi beşinci nesil savaş uçağını geliştirebilmesine yardımcı olmak için Ankara ile görüşmeleri sürdürdüğünü duyurdu.

Rusya, Hindistan'a S-400 satışı konusunda da açıklamada bulundu.Rusya, Türkiye'nin kendi beşinci nesil savaş uçağını geliştirebilmesine yönelik projeyle ilgili açıklamada bulundu.

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Birimi'nin başındaki Dimitri Şugayev'in Dubai'deki bir havacılık-uzay fuarında yaptığı konuşma Rus medyası tarafından kamuoyuna aktarıldı.

"Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı geliştirme konusunda Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğunu defaatle dile getirdiğini" belirten Şugayev, "Bu projeyle ilgili olarak hâlen müzakere aşamasındayız" dedi.

Türkiye beşinci nesil "Milli Muharip Uçak" (MMU) geliştirme projesini önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamlamayı planlıyor. Türk Havacılık-Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "uçağın 2022'de biteceğini, 18 Mart 2023'te de motor çalıştıracağını" söylemişti.

Washington, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'ye "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) çerçevesinde yaptırım uygulayarak Ankara'yı ortağı olduğu F-35 savaş uçakları projesinden çıkarmıştı. Türkiye programdan çıkarılmadan önce 100 adet F-35 satın almayı planlıyordu.

Hindistan S-400'lere bir adım daha yaklaştı

Rusya'dan S-400 satın aldığı için CAATSA çerçevesinde ABD yaptırımlarına maruz kalma tehdidiyle karşı karşıya olan bir başka ülke de Hindistan.

Rus yetkili Şugayev, Dubai'deki açıklamalarında Hindistan'a yönelik S-400 tedarikine dair de bilgi verdi. "İlk tedariklerin başladığını" söyleyen Şugayev, S-400 hava savunma sistemlerinin ilk ünitesinin yıl sonuna kadar Hindistan'a ulaşacağını açıkladı.

Hindistan'ın Rusya'dan beş adet S-400 sistemi alması karşılığında 5,5 milyar dolar ödeme yapmasını öngören anlaşma 2018 yılında imzalanmıştı. Hem ABD hem de Rusya ile stratejik ortaklığı bulunduğuna vurgu yapan Hindistan, bölgedeki Çin tehdidine karşı S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Ancak Washington, Hindistan'ın CAATSA'dan muaf tutulmasının mümkün görünmediğini ifade ediyor.

DW,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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