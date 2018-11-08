Milli muharip uçak, milli jet motoruyla uçacak

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TR Motor şirketi arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bugünkü imzayla özgün bir turbofan jet savaş uçağı motoru geliştirilmesi sürecimizi başlatmış oluyoruz" dedi.

SSB ile TR Motor şirketi arasında Milli Muharip Uçak motorunun üretimi için anlaşma yapıldı. SSB'de düzenlenen imza töreninde konuşan TR Motor Genel Müdürü Osman Dur, bu kritik projenin uzun sürede de olsa adım adım gerçekleştirileceğini söyledi.

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise 5'inci Nesil Savaş Uçağı Geliştirme Projesi'nin önemli kilometre taşını hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye, güç sistemleri konusunda çeşitli platformlardaki motorların özgün olarak geliştirilmesi konusunda çok yönlü projeler yürütmekte. Milli Muharip Uçağımızın da nihai olarak motorunun yerli bir motor olması gibi bir amacımız ve hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek üzere yerli bir şirket kurup tamamen özgün bir motorun geliştirilmesi sürecine başlatmak üzere TR Motor adlı şirketimiz kuruldu ve 7 ay önce kadar faaliyet geçti. Nihai hedefte şu ana unsurlar çok önemli. Öncelikle motorumuzun hiçbir yabancı ülke kısıdına tabi olmaması. Asıl amacımız, tüm teknolojik unsurlara tamamen hakim olabilmemiz ve milli olarak geliştirilmesi ve fikri mülkiyet hakları açısından da tamamen devletimize ait ve tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş fikri mülkiyet haklarının Türkiye'nin inhisarında olması ve uygulanması. Asıl amacımız bu."

Projenin çok kısa sürede bitmesini beklemediklerini kaydeden Prof. Dr. Demir, "Bu konulara çok yeni başladık ve mesafemiz oldukça fazla. Özgün geliştirme için 10 yıla yakın bir süreden bahsediyoruz. Bugünkü imzayla özgün bir turbofan jet savaş uçağı motoru geliştirilmesi sürecimizi başlatmış oluyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

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