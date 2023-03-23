Milli Muharip Uçak'tan ilk görüntüler! İsmail Demir paylaştı: Bu gurur hepimizin

Türkiye'nin savunma sanayisine önemli katkıda bulunacak Milli Muharip Uçak'la ilgili gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu.

"BU GURUR HEPİMİZİN"

Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği bekâ projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri!



Mühendislerimizin emeğine sağlık.



Bu gurur hepimizin.



Hayırlı olsun!@TUSAS_TR pic.twitter.com/OG8fMOtr5K — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 22, 2023



