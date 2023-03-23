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  4. Milli Muharip Uçak'tan ilk görüntüler! İsmail Demir paylaştı: Bu gurur hepimizin

Milli Muharip Uçak'tan ilk görüntüler! İsmail Demir paylaştı: Bu gurur hepimizin

23.03.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Muharip Uçak (MMU) için kritik bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntülerini paylaşarak "Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun" dedi.

Milli Muharip Uçak'tan ilk görüntüler! İsmail Demir paylaştı: Bu gurur hepimizin

Türkiye'nin savunma sanayisine önemli katkıda bulunacak Milli Muharip Uçak'la ilgili gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu.

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"BU GURUR HEPİMİZİN"

Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak’ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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