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Milli Muharip Uçak TF-X'in animasyon görüntüleri yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:40 | Son Güncelleme

  İlk uçuşunu 2023 yılında yapması planlanan Milli Muharip Uçak (MMU) TF-X'in animasyon görüntüleri, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tarafından yayınlandı.

İlk uçuşunu 2023 yılında yapması planlanan Milli Muharip Uçak (MMU) TF-X'in animasyon görüntüleri, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tarafından yayınlandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçak projesinde, TF-X'in animasyon videosu yayınlandı. Videoda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşme sonrası başlatılan çalışmalarda geliştirilen ve 2030'lu yıllarda F-16 uçaklarının yerini alması planlanan MMU'nun tasarımına ve özelliklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Türkiye MMU pojesiyle, 5'inci nesil muharip uçak üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkelerden biri olacak. MMU'nun, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanan F-35A uçakları ile birlikte görev yapması ve üretilecek uçakların 2070’lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülüyor.
MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİ HAKKINDA
Ana Sözleşme, SSM ile 05 Ağustos 2016 tarihi ile imzalandı. Ana Yüklenici TUSAŞ ile BAE Systems (İngiltere) arasında Milli Muharip Uçak geliştirmesine yönelik Ana İlkeler Sözleşmesi (Heads of Agreement) 28 Ocak 2017 tarihinde, Anlaşma Tutanağı 10 Mayıs 2017’de imzalanmıştır. TUSAŞ ve BAE Systems arasındaki İşbirliği Anlaşması 25 Ağustos 2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
TF-X Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2030’lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeli ile karşılanması amaçlanmaktadır. Yerli sanayinin azami düzeyde kullanılarak özgün tasarım faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. İlk uçuşun 2023'te yapılması planlanmakta olup, uçağın prototipinin bu süreler içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Milli havacılık firması TUSAŞ (TAI) ile Projenin I. Dönem, I. Aşaması olan “Ön Tasarım” faaliyetleri için sözleşme imzalanmış olup, proje takvimine göre gerekli faaliyetlerin icrasına devam edilmektedir.

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Uçağın animasyonu
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ANKARA,(DHA)

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