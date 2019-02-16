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Milli mühimmatların "Kement"i gücünü gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 11:06 | Son Güncelleme

Milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulmasına yönelik yürütülen Kement Projesi'nde sistem entegrasyon laboratuvarı ve yer testleri başarıyla tamamlandı - Geliştirilen taktik veri bağı terminalleri ile taarruz platformunun ve seyir füzelerinin taarruz gücünü, bekasını ve elastikiyetini artıracak kabiliyetleri kazandığı doğrulandı

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen mühimmatların etkinliğini artıracak çalışmalarda önemli bir aşama geçildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Meteksan Savunma arasında imzalanan ve Cumhurbaşkanlığının İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında yer alan, milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (Kement) projesinde sistem entegrasyon laboratuvarı testleri ve saha kabul kapsamındaki yer testleri başarıyla tamamlandı.

Proje, saha kabul testleri kapsamındaki hava testleri ile devam edecek.

Harekat kabiliyetine son derece önemli katkı sağlaması ve aynı zamanda Milli Taktik Veri Bağı altyapısının oluşturulması hedefi ile başlatılan Kement Projesi’nde saha kabul testlerinin birinci aşaması olan yer testlerinde hedefe ulaşıldı.

Meteksan Savunma tarafından 5 ayrı mühimmat, deniz ve hava platformu için tasarlanan Kement terminalleri için fabrika kabul aşamasının başarı ile tamamlanmasının ardından sistem entegrasyon laboratuvar testleri gerçekleştirildi ve sistem entegrasyon testlerinin laboratuvar seviyesinde doğrulanması süreci başarı ile tamamlandı.

Saha kabul faaliyetleri kapsamında yürütülen birinci aşama testlerde platformlara entegre edilmiş terminal ve antenler kullanıldı. Kement terminallerinin "yer-yer testleri" başarıyla sonuçlandırıldı.

Yerde konuşlu gerçek platformlar arasında ağ yapısında çalışan taktik veri bağı terminalleri ile taarruz platformunun ve seyir füzelerinin taarruz gücünü, bekasını ve elastikiyetini artıracak kabiliyetleri kazandığı doğrulandı. Kement Projesi kapsamında geliştirilen ve ağ yapısında çalışan taktik veri bağı terminallerinin öncelikli olarak seyir füzelerinde ve ilgili hava platformlarında kullanılması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasının ardından ise Kement taktik veri bağı terminalleri, uzun mesafeden, elektronik harbe dayanıklı, yüksek hızlı taktik veri haberleşme ihtiyacı duyulan pek çok uygulama ve platformda kullanılabilecek bir yapıda olacak.

Meteksan Savunma, "Türkiye’nin veri bağı firması olma" vizyonundan hareketle, müşterilerinin ihtiyaçlarını tam karşılayan, güncel teknolojiyi kullanan, Ar-Ge temelli, milli, yenilikçi, maksimum yurt içi katma değeri olan veri bağları üretme doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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kement Meteksan Savunma mühimmat Savunma Sanayii Başkanlığı

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