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Milli Ordu askerleri, olası harekât için Türkiye'ye doğru yola çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 03:48 | Son Güncelleme

SURİYE MİLLİ ORDUSU ASKERLERİ AKÇAKALE'DE Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât bölgesinde konuşlu olan Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu askerleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekâta katılmak üzere Kilis'ten çıkan 150 araçlık konvoyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.

Milli Ordu askerleri, olası harekât için Türkiye'ye doğru yola çıktı (2)

SURİYE MİLLİ ORDUSU ASKERLERİ AKÇAKALE'DE

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât bölgesinde konuşlu olan Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu askerleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekâta katılmak üzere Kilis'ten çıkan 150 araçlık konvoyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı. Suriye Milli Ordusu askerleri ile mühimmat taşıyan araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye giriş yaptı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Ömer ŞULUL - Hadi KURT - Eser Pazarbaşı / AKÇAKALE(Şanlıurfa),(DHA)

Milli Ordu askerleri, olası harekât için Türkiye'ye doğru yola çıktı (2)Milli Ordu askerleri, olası harekât için Türkiye'ye doğru yola çıktı (2)Milli Ordu askerleri, olası harekât için Türkiye'ye doğru yola çıktı (2)Milli Ordu askerleri, olası harekât için Türkiye'ye doğru yola çıktı (2)

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