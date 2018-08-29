"Milli paramızın yanındayız"

İSTANBUL (AA) - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, "Sayın bakanımızın (Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak) yaptığı açıklamada alınacak önlemlere ilgili olarak yabancı para birimi ile yapılan fonlamayı, yani kredi borcu olan yatırımcıyı koruyacaklarını açıklamış olması, bizim her zaman altını çizdiğimiz ülkemiz için son derece kıymetli olan yabancı yatırımcılarımızın haklarının korunacağının göstergesi olması açısından son derece kıymetlidir." açıklamasında bulundu.
Belgü yaptığı yazılı açıklamayla, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın bugün yaptığı açıklama sonrası alışveriş merkezleri ve yatırımcılarını temsilen AYD olarak görüşümüzü kamuoyu ile paylaşmak isteriz.
"Her şeyden önce belirtmek isteriz ki, alışveriş merkezi yatırımcıları olarak her zaman milletimiz, devletimiz ve milli para birimimiz Türk lirasının yanındayız..." diye başlayan açıklamasında Belgü, "Bugüne kadar 55 milyar dolar yani 330 milyar Türk lirasına ulaşan AVM yatırımlarımızın yaklaşık olarak yüzde 30’u yani yaklaşık 15 milyar doları (100 milyar Türk lirası) yabancı yatırımcılar tarafından yapılmıştır. Bu yatırımlar gerçekleşirken bankalar tarafından yapılan 10-15 yıllık fonlamanın önemli bir bölümü, Türk lirası fonlamanın bankalar tarafından tercih edilmemesi sebebiyle yabancı para birimleri ile yapıldı." bilgilerini verdi.
"Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamada alınacak önlemlere ilgili olarak yabancı para birimi ile yapılan fonlamayı, yani kredi borcu olan yatırımcıyı koruyacaklarını açıklamış olması, bizim her zaman altını çizdiğimiz ülkemiz için son derece kıymetli olan yabancı yatırımcılarımızın haklarının korunacağının göstergesi olması açısından son derece kıymetlidir." değerlendirmesinde bulunan Belgü, son 5 senede Türkiye’ye direkt gelen yabancı sermayenin yüzde 10’unun alışveriş merkezi yatırımları vasıtasıyla geldiğine işaret etti.
Alışveriş merkezlerinin bugüne kadar ekonomide yaşanan tüm dalgalanmalarda hem devletin hem de perakendecinin yanında olduğunu savunan Belgü, AVM'lerin kira ciro oranlarını yakından takip ederek gerekli desteği her zaman kur sabitleme veya indirim olarak sağlamaya devam ettiğini ve etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Belgü, kayıt içi ekonominin gelişmesinde büyük katkıları olan organize perakendenin hızla gelişmesini sağlayan alışveriş merkezi yatırımcılarının, Bakan Albayrak'ın bahsettiği düzenlemelerle, sektörü güçlendirmek, yabancı sermayeyi çekmek ve her şeyden önemlisi Türk ekonomisini daha da ileriye taşımak için devlet yetkilileri ve tüm paydaşlarla iş birliğine hazır ve iletişime açık olduğunu aktardı.
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