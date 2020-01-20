Milli parkta su kuşlarının sayısı yüzde 55 arttı

Eşber OKAYER/KUŞADASI, (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndaki su kuşu sayısı, ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak, 35 bin 217 oldu.

Kuşadası'nda, dünyanın farklı bölgelerinden birçok kuş türünün göç ve konaklama yolu üzerinde yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndaki Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) tamamlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaya, görevli personelin yanı sıra kuş gözlem uzmanları, doğaseverler ile çeşitli çevreci kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplam 3 gün süren ve 17 farklı noktada yapılan sayım sonrasında Milli Park'taki su kuşu sayısının 2020 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak, 22 bin 700'den 35 bin 217'ye yükseldiği belirlendi.

'3 FARKLI TÜR DAHA GELDİ'

Yaban hayatın korunması için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, "KOSKS sayımında rakamın bu denli yüksek çıkması bizi çok sevindirdi. Ayrıca döğüşken, gece balıkçılı ve küçük balaban olmak üzere 3 yeni türün daha göç ederek parkımıza geldiğini öğrendik. Endemik bitki çeşitliliğinin yanı sıra yılın 12 ayında farklı güzelliklerle dolu harika bir tabiat alanı olan Milli Park, yaban hayvanlarına çok iyi ev sahipliği yapıyor. Gelecek nesillere bu değerleri aktarmak bizim en önemli görevimiz" dedi. Kuşadası'ndaki çevreci kuruluşların başında gelen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ise Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın Türkiye'deki en önemli 10 sulak alan içinde yer aldığını söyledi. Parktaki su kuşu sayısındaki artışın başlıca nedeninin değişen iklim koşulları olduğunu kaydeden Sürücü, "Milli Park göçmen kuşların üreyip yaşamlarını sürdürebilmesi için elverişli koşullara sahip. Ayrıca uzun zamandır kaçak avcılara karşı iyi bir şekilde korunuyor. Bu olumlu şartlar devam ederse ilerleyen yıllarda sayı katlanarak artacaktır" diye konuştu.

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