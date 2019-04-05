Milli patateslerin ismi anketle belirlenecek

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yeni geliştirilen ve 12 Nisan 2019'da tescil edilecek olan 2 yerli ve milli patates çeşidine verilecek isimler, anketle belirlenecek.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, 2005 yılından bu yana yürüttükleri ıslah çalışmalarında 8 yerli ve milli patates tohumluğunu Türk tarımına kazandırdıklarını belirtti. Pırlak, "Enstitümüzün çalışmaları neticesinde 2 çeşidimizi yine ülke tarımına kazandırmaya hazırlanıyoruz. 12 Nisan'da yapılacak olan tescil toplantısında bu 2 çeşidimiz de toplantı sonucunda ülke tarımına kazandıracak" dedi.

İSİMLERİ ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ BELİRLEYECEK

Yeni tescillenecek milli patateslerin isimlerini üretici ve tüketici ile birlikte belirlemek için anket çalışması başlattıklarını bildiren Uğur Pırlak, "Biz isimlerini çeşitlerimize verirken bu sefer farklılık olsun diye üreticilerimiz ve tüketicilerimizin çeşitlerimizin isimlerini belirlemesi için bir anket formu oluşturduk. Gerek resmi sosyal medya hesaplarından gerekse resmi web sayfamızdan oy kullanılacak anket çalışmasının adresini yayınladık. Buradan hem üreticilerimizden hem de tüketicilerimizden büyük şekilde destek gördük. Birçok isim önerisi var. Biz istiyoruz ki bu çeşitlerimizin isimlerini biz değil halkımız belirlesin. Bu nedenle üreticilerimizi ve tüm tüketicilerimizi yeni yerli ve milli çeşidimizin isimlerini belirlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

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