Milli patateste yüksek verim; tanesi 400 gram geliyor

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen yerli ve milli patates çeşidi çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftlik İlçesine bağlı Şeyhler Köyünde yerli çeşit olan 'Nam' ile 'Onaran 2015' ekimi yapan çiftçi, ithal tohumlardan iki kat fazla verim elde etti.

Çiftçinin ektiği yerli ve milli patatesin hasadına katılan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, ekimi yapılan yerli çeşitlerden yüksek verim elde edildiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 2005 yılından beri sürdürülen ıslah çalışmaları neticesinde 10 tane milli ve yerli çeşidini ülke tarımına kazandırdıklarını belirten Pırlak, bu çeşitlerin satışını da gerçekleştirdiklerini kaydetti. Pırlak, şunları söyledi:

"Niğde Çiftlik ilçesinde çiftçi şartlarında Onaran 2015 ve Nam çeşitlerimizin performanslarını gözlemledik. Çeşitlerimiz oldukça yüksek verimli kaliteli ve diğer çeşitlerden hastalıklara dayanaklı olduğunu da saptadık. Üreticimiz çeşitlerimizden memnun olduğunu dile getirdi. Biz çeşitlerimizi sanayilik yemeklik veya nişastalık şeklinde çalışmıyoruz, aynı zamanda bölgemizde ve ülkemizde görülen patates hastalıklarına dayanıklı çeşitler üzerinde de çalışıyoruz. Bu bağlamda ülkemizde ve dünyada en fazla sıkıntı oluşturan hastalık patates siğil hastalığıdır. Bununla ilgili enstitümüzün yapmış olduğu moleküler çalışmalar neticesinde 2 tane patates siğil hastalığına dayanıklı yerli ve milli çeşit geliştirdik. Önümüzdeki dönemde tescil aşamasına sunacağız. Tescil olduktan sonra üreticilerimizin hizmetine bunları da sunacağız. Şuan itibariyle bizim yerli milli çeşitlerimiz dekar başına 7,5 ton verim aldı. Çiftçimizin beyanına göre ilk defa bu kadar yüksek bir verim aldı. Çeşitlerimizin hepsi bu bölgede adaptasyon galibiyeti çok yüksek olduğu için daha yüksek miktarda verim alınıyor."