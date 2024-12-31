Milli Piyango 600 milyonluk büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? Milli Piyango 2025 çekilişi hangi kanalda yayınlanacak, canlı yayın olacak mı? İşte Milli Piyango çekilişiyle ilgili tüm detaylar...

Türkiye'nin yeni yıla girmesine saatler kaldı. Milyonlarca vatandaş 2024'ün bitişini, 2025 yılının ise başlangıcını kutluyor. Bilet alan vatandaşlar ise büyük ikramiyenin kendilerine çıkması umuduyla çekiliş saatini bekliyor.

BİLET ALAN VATANDAŞLAR BU SORULARIN CEVABINI MERAK ETTİ

İki bölümden oluşacak olan 2025 Milli Piyango çekilişlerinim ilk bölümü saat 18:30'da başladı. Çekilişi takip eden vatandaşlar ise 'Amorti bu sene kaç TL, amorti ne kadar? Milli Piyango 600 milyonluk büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? Milli Piyango çekilişi hangi kanalda?' gibi soruların da cevabını arıyor. Mynet ekibi sizler için 2025 Milli Piyango çekilişlerine yönelik tüm bilinmesi gerekenleri derledi...

2025 MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bu sene için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Çeyrek Bilet: 150 TL

Yarım Bilet: 300 TL

Tam Bilet: 600 TL

MİLLİ PİYANG0 2025 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Milyonların merakla beklediği 2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü (bugün) saat 18:30'da başladı.

2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ NE KADAR?

2025 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 60 Milyon TL, 6 Milyon TL, 1,5 Milyon TL, 1 Milyon TL, 100 Bin TL, 50 Bin TL, 25 Bin TL, 10 Bin TL, 6 Bin TL, 4 Bin TL, 1,8 Bin TL, 1,2 Bin TL ve 600 TL kazanan numaralar ile amorti kazanan numaralar da belli olacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak.

MİLLİ PİYANGO 600 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Piyango 2025 çekilişleri 2 bölüm olarak yapılacak. Birinci bölüm 18:30'da başladı ve bu bölümde 1.200 TL ila 60 milyon TL arası ikramiye kazanan numaralar belli olacak.

İkinci bölümde ise amorti ile 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli olacak. Amorti ve 600 milyon TL'lik büyük ikramiye için çekiliş 23:15 ila 23:30 arasında gerçekleşecek.

2025 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA? CANLI YAYINLANACAK MI?

Çekilişler, Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ KANAL D'DE YAYINLANACAK MI?

Öte yandan Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi saat 23.15’te Kanal D ekranlarında canlı yayınlanacak.

15 dakika sürecek yayında büyük ikramiye satılan bir bilete çıkmadığı takdirde, çekiliş Teve2 ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya devam edecek.