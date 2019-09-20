Milli Piyango bilet sorgulama 19 Eylül: Şanslı biletler belli oldu (sıralı tam liste)

Her ayın 9, 19, ve 29'unda çekilen Milli Piyango çekilişlerinden Eylül aynın ikincisi 19 Eylül akşamı gerçekleştirildi. Ankara'da yapılan 19 Eylül tarihli Milli piyango çekiliş ile şanslı biletler belli oldu. Çekilişte 3 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Çeyrek biletlerden ikisinin saılmadığı diğer ikisinin de Ankara ve İzmir’deki talihlilere satıldığı açıklandı.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Bu çekiliş için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 19 Eylül'ü seçtikten sonra bilet numarası bölümüne sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" bu tonu ile 20 Eylül Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

19 Eylül illi Piyango çekilişi bilet sorgulama

19 EYLÜL MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

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