Milli Piyango bilet sorgulama! İşte Milli Piyangoda ikramiye kazanan numaralar, 12 milyon... (Milli Piyango sorgulama ekranı)

Milli Piyangoda ikramiye heyecanı saat 17.00 itibarıyla başladı. Tam 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiye dağıtılacak 31 Aralık 2021 Milli Piyango çekilişinde 2 bin TL, 12 milyon TL ve 6 bin TL ikramiyenin hangi bilete çıktığı belli oldu. Milyonlarca vatandaş biletlerine ikramiye vurup vurmadığını öğrenmek için hızlı bir şekilde bilet sorgulamanın yollarını arıyor. İşte Milli Piyango bilet sonuçları ve Milli Piyango (MPİ) 2022 sonuç sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGODA ÇEKİLİŞ HEYECANI! MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA (MPİ 2022 BİLET SORGULAMA)

Milli Piyangoda 12 bin TL ve 12 milyon TL'lik ikramiye saat 17.00'da çekildi. 6 bin TL'lik ikramiyenin vurduğu rakamlar da belli oldu. Milyonlarca vatandaş şimdiden biletine ikramiye vurup vurmadığını öğrenmek için hızlı bilet sorgulamanın yollarını arıyor. Milli Piyangoda çekiliş heyecanı saat 20.30'da 240-2 bin TL ve saat 23.00'da Amorti ile büyük ikramiye 120 milyon TL ile devam edecek.

12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

Milli Piyango çekilişinde 12 milyon TL kazanan numaralar belli oldu. İşte o numaralar: 2683183, 4552864

1 MİLYON 200 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango çekilişinde 1 Milyon 200 Bin TL kazanan numaralar belli oldu. İşte o numaralar: 2235206, 2364344, 2879455, 3055229, 4077312, 4907435, 714146, 7333210, 7728011, 7728896

120 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

0078371 0170681 0214962 0420658 0613417 1306329 1663520 2237734 2619326 2776695

3171980 3748152 4570472 5467007 5578083 5645036 5682593 6205750 6314708 6435891

7024637 7338558 7393447 7750704 7809946 8196159 8201115 8222456 8258639 8345770

8385805 8399163 8831844 9172700 9246584 9490342 9624420 9919572 9962942

12 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 1070364 1146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767 1527433 1602522 1715065 1778006 1824872 2007510 2116581 2129968 2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 2924162 2942899 2973569 3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 3841345 3925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938 4513057 4523173 4589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062 5115936 5125572 5129588 5150254 5562047 5694068 5720773 5936904 6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 6578046 6612287 6754578 6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 7769870 7808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969 8645236 8822801 8830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979 9425722 9755333 9800399 9980685

MİLLİ PİYANGO BİLETİ HIZLI SORGULAMA! MİLLİ PİYANGO BİLETİ HIZLI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli piyango bileti sonuçlarını hızlı bir şekilde öğrenmek için Milli Piyangonun online sayfasından bilet numaranızı girerek öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI



