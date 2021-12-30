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  4. Milli Piyango bilet sorgulama sayfası! 2022 MPİ çekiliş sonuçları ve çıkan numaralar belli oldu mu?

Milli Piyango bilet sorgulama sayfası! 2022 MPİ çekiliş sonuçları ve çıkan numaralar belli oldu mu?

30.12.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıl öncesi milyonları Millî Piyango bilet sorgulama heyecanı kapladı. Yeni yıla milyoner olarak girmek isteyenlerin aldığı yılbaşı biletleri ve çekiliş sonuçlarının ardından çıkan numaralar, internetten sorgulanacak.

Toplamda 670 milyon 760 bin TL’nin dağıtılacağı 2022 yılı için 120 milyon TL büyük ikramiye dağıtılacak. Çeyrek, yarım ve tam biletlerden biri ya da birkaçına isabet edecek olan 120 milyon TL’lik büyük ikramiye sonuçları, gece yarısından itibaren belli olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI!

Milli Piyango yılbaşı sorgulamasını, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak yapabilirsiniz…

2022 MPİ BİLET SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

YILBAŞINDA NE KADAR DAĞITILACAK?

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin Türk lirası olacak.

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde ise 120 milyon TL büyük ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tam bilet fiyatı 120 Türk lirası

Yarım bilet fiyatı 60 Türk lirası

Çeyrek bilet fiyatı 30 Türk lirası

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz ya da kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde yer alan güvenlik numarası 2 parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Milli Piyango

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