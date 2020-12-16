Milli Piyango bileti almak haram mıdır? Diyanet İşeri'nden açıklama

'Milli Piyango almak haram mıdır?' sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Gelen yanıtta "taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunların haram kılındığını" belirtildi.

CEM TOKER PAYLAŞTI

LDP eski Başkanı Cem Toker’in, “Bir partilimizin Diyanete sorduğu ‘Milli Piyango bileti almak haram mıdır’ sorusuna gelen yanıt bu” ifadesi ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Diyanet şu ifadelere yer verdi:

“Taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları, kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre, şans faktörüne dayalı olan piyango toto, loto, iddia, müşterek, ganyan gibi tertip e oyunlar da kumardır ve haramdır. Geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile bu tür oyunların zararı da yaygın olmaktadır. Buna göre; milli piyango bileti ve çıkan ikramiyeyi almak haramdır.”





