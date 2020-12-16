HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Piyango bileti almak haram mıdır? Diyanet İşeri'nden açıklama

Milli Piyango bileti almak haram mıdır? Diyanet İşeri'nden açıklama

16.12.2020 10:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Milli Piyango bileti almak haram mıdır? Diyanet İşeri'nden açıklama

Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Başkanı Cem Toker, bir partilinin "Milli Piyango bileti almak haram mıdır?" sorusuna Diyanet İşleri'nden gelen yanıtı paylaştı.

'Milli Piyango almak haram mıdır?' sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Gelen yanıtta "taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunların haram kılındığını" belirtildi.

CEM TOKER PAYLAŞTI

LDP eski Başkanı Cem Toker’in, “Bir partilimizin Diyanete sorduğu ‘Milli Piyango bileti almak haram mıdır’ sorusuna gelen yanıt bu” ifadesi ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Diyanet şu ifadelere yer verdi:

“Taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları, kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre, şans faktörüne dayalı olan piyango toto, loto, iddia, müşterek, ganyan gibi tertip e oyunlar da kumardır ve haramdır. Geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile bu tür oyunların zararı da yaygın olmaktadır. Buna göre; milli piyango bileti ve çıkan ikramiyeyi almak haramdır.”

CEM TOKER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Virüs bakın nasıl bulaşmış! İki daireyi halıyla birleştirip...Virüs bakın nasıl bulaşmış! İki daireyi halıyla birleştirip...
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!

5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Necmi İlhan açıkladı: İki daireyi halıyla birleştirip halay çekerek virüs bulaştırmışlar

Virüs bakın nasıl bulaşmış! İki daireyi halıyla birleştirip...

Yargıtay'dan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili son dakika kararı

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili flaş gelişme

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, hayatının şokunu yaşadı

Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüse karşı kısıtlamalar işe yaradı mı? Rahatlama için tarih verildi

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Rahatlama için tarih verildi

Türk mühendisten koronavirüs ile ilgili çarpıcı iddia

Tüm bildiklerinizi unutun: Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.