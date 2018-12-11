Milli Piyango bileti satın almak isteyenler Türkiye'nin dört bir yanından Nimet Abla gişesine akın etti

Bu yıl Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen 70 milyon liralık büyük ikramiyeye, vatandaşın ilgisi de büyük oldu. Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuran vatandaşlar, İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Nimet abla gişesine koştu.

Yılbaşı bileti için 'Nimet Abla'ya yoğun ilgi

Nimet Abla gişesinden bilet alan ve Kayseri'den geldiğini belirten Nihat Kılıç, buradan bilet alana büyük ikramiyenin çıkma ihtimali daha yüksek olduğunu söyledikleri için geldiğini söyledi.

Kılıç, Nimet Abla'nın kadın veya erkek olduğunu bile bilmediğini anlatarak, "Çeyrek bilet aldım. Bana ikramiye çıkarsa tüm garibanlara yardım etmek istiyorum. Benim parada, pulda, şanda, şöhrette gözüm yok. Geçim şartlarının zorlaşmasından dolayı insanlar burayı bir 'umut kapısı' olarak görüyor." dedi.

İstanbul'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Fırat Polat de kendisine büyük ikramiye çıkması halinde memleketi Elazığ'a büyük bir fabrika kurarak, işsizlere iş imkanı sunacağını söyledi.

Milli Piyango bileti almak için Tekirdağ'dan geldiğini belirten Altınay İleri ise daha önce arkadaşlarıyla Nimet Abla'dan bilet aldığını ve biletlerine ikramiye çıktığını bundan dolayı da buranın "uğuruna" inandığı için tekrar buradan bilet aldığını söyledi.

Vatandaşlar, büyük ikramiye hayalleriyle gişe önünde uzun kuyruklar oluştururken, güvenlik görevlileri de kuyruklarda sorun yaşanmaması için nöbet tuttu.