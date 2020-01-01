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  4. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirildi

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:55 | Son Güncelleme

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen ’Yılbaşı özel çekilişi’nde 80 milyon liralık büyük ikramiye “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen ’Yılbaşı özel çekilişi’nde 80 milyon liralık büyük ikramiye “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen ’Yılbaşı özel çekilişi’nde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin hangi bilete isabet ettiği belli oldu. Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki binasında başlayan çekiliş sonucu, Milli Piyango’nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 80 milyon liranın hangi şanslı numaralara çıktığı açıklandı.

80 milyonluk büyük ikramiye sahibini buldu
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri ise İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep olarak açıklandı. Öte yandan 80 milyon TL’lik devasa ikramiye şimdiye kadar Türkiye’de verilmiş en büyük ikramiyeler arasına adını yazdırdı.
Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

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