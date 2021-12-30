Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Milli Piyango 2022 bilet sorgulaması! MPİ çekilişi frekans bilgileri…

İlk bölümde 12 bin ile 12 milyon TL arasında ikramiye çekilişi yapılacak. İkinci bölümde ise 6 bin TL ikramiye kazanacak numaralar için yapılacak çekilişin ardından 240 TL ile 2 bin TL arasında ikramiye kazanan numaraların çekilişi yapılacak. Son olarak da 120 milyon TL büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yapılacak çekilişlerin ardından Milli Piyango bilet sorgulaması internetten yapılacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA

31 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine ait uydu frekans bilgileri aşağıdaki gibidir. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00 itibariyle başlayacaktır.

17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecektir.

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Frekans bilgileri:

TURKSAT3A@ 42DEG TXP06 @6 MHz

DOWNLINK FR.: 11584 MHZ Ver.

FEC: 3/4 Symbol Rate: 5.0 Ms/s

HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)

Pilot: On (MPEG 4 4:2:0)

Encryption Key : Clear

AUDIO 1: International sound left

AUDIO 2: International sound right

AUDIO 3: N/A

AUDIO 4: N/A

Çekiliş programı

YAYIN-1: 16:55- 22:30 TSİ

17:00 1. Bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30 2. Bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20:30 3. Bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

YAYIN-2: 22:55- 00:30 TSİ

23:00 4. Bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar (Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)



