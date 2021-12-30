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  4. Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Milli Piyango 2022 bilet sorgulaması! MPİ çekilişi frekans bilgileri…

Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Milli Piyango 2022 bilet sorgulaması! MPİ çekilişi frekans bilgileri…

30.12.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millî Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Çekilişin yapılacağı kanalın frekans bilgileri de paylaşıldı. Millî Piyango’nun YouTube kanalından da canlı yayınlanacak olan çekişilin ardından Millî Piyango bilet sorgulaması yapılacak. 120 milyon TL büyük ikramiye çıkana kadar çekiliş devam edecek.

İlk bölümde 12 bin ile 12 milyon TL arasında ikramiye çekilişi yapılacak. İkinci bölümde ise 6 bin TL ikramiye kazanacak numaralar için yapılacak çekilişin ardından 240 TL ile 2 bin TL arasında ikramiye kazanan numaraların çekilişi yapılacak. Son olarak da 120 milyon TL büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yapılacak çekilişlerin ardından Milli Piyango bilet sorgulaması internetten yapılacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA

31 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine ait uydu frekans bilgileri aşağıdaki gibidir. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00 itibariyle başlayacaktır.
17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecektir.

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Frekans bilgileri:

TURKSAT3A@ 42DEG TXP06 @6 MHz
DOWNLINK FR.: 11584 MHZ Ver.
FEC: 3/4 Symbol Rate: 5.0 Ms/s
HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)
Pilot: On (MPEG 4 4:2:0)
Encryption Key : Clear
AUDIO 1: International sound left
AUDIO 2: International sound right
AUDIO 3: N/A
AUDIO 4: N/A

Çekiliş programı

YAYIN-1: 16:55- 22:30 TSİ

17:00 1. Bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. Bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 3. Bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

YAYIN-2: 22:55- 00:30 TSİ

23:00 4. Bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar (Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)

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Milli Piyango

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