Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Milli Piyango 2022 bilet sorgulaması! MPİ çekilişi frekans bilgileri…

İlk bölümde 12 bin ile 12 milyon TL arasında ikramiye çekilişi yapılacak. İkinci bölümde ise 6 bin TL ikramiye kazanacak numaralar için yapılacak çekilişin ardından 240 TL ile 2 bin TL arasında ikramiye kazanan numaraların çekilişi yapılacak. Son olarak da 120 milyon TL büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yapılacak çekilişlerin ardından Milli Piyango bilet sorgulaması internetten yapılacak.
31 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine ait uydu frekans bilgileri aşağıdaki gibidir. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00 itibariyle başlayacaktır.
17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecektir.
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Frekans bilgileri:
TURKSAT3A@ 42DEG TXP06 @6 MHz
DOWNLINK FR.: 11584 MHZ Ver.
FEC: 3/4 Symbol Rate: 5.0 Ms/s
HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)
Pilot: On (MPEG 4 4:2:0)
Encryption Key : Clear
AUDIO 1: International sound left
AUDIO 2: International sound right
AUDIO 3: N/A
AUDIO 4: N/A
Çekiliş programı
YAYIN-1: 16:55- 22:30 TSİ
17:00 1. Bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. Bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 3. Bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
YAYIN-2: 22:55- 00:30 TSİ
23:00 4. Bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar (Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)