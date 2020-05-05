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  4. Milli Piyango çekilişinde bir küreden iki top düştü! Küreler hileli mi yoksa hatalı mı?

Milli Piyango çekilişinde bir küreden iki top düştü! Küreler hileli mi yoksa hatalı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 10:59 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Piyango'nun 25 Nisan'daki çekilişindeki görüntüler tartışma yarattı. Görüntüleri Meclis'e taşıyan CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Belli ki ya topların ağırlıklarıyla oynanmış yada küreler hatalı veya hileli" dedi..

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Piyango'nun 25 Nisan tarihli 100 bin liralık çekilişinde, bir küreden iki top birden düştü. Kürenin başındaki görevli işaretle yöneticiler ve notere ne yapacağını sordu, sonra da iki toptan birini seçti. Çekiliş iptal edilmedi. Böylelikle 100 bin lira kazanan şanslı numara “386704” olarak belirlendi.

'KÜRELER HATALI VEYA HİLELİ'

Tartışma yaratan görüntüleri Meclis'e taşıyan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Süper Piyango çekilişinde; son küreden 2 top düşüyor! Görevli birini seçiyor, piyangoysa iptal edilmiyor! Belli ki ya topların ağırlıklarıyla oynanmış yada küreler hatalı veya hileli!" ifadelerini kullandı.

tbmm

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