Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Her yıl yılbaşı gecesinin en büyük hayallerinden biri de Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi oluyor. 2018 yılında 61 milyon lira olan büyük ikramiye 2019 yılında 70 milyon liraya çıktı. Bu yıl 31 Aralık 2018’de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Geçen yıl ise birer adet; 10 milyon, 5 milyon ve 2 milyon liralık ikramiye dağıtılmıştı. Bu kez bu ikramiyeler bölünüyor…
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Büyük ikramiyelerin çoğunlukla çeyrek bilete çıktığını varsayarsak, en büyük rakam 17 milyon 500 bin lira olacakken, bu yıl ondan sonraki en büyük ikramiye ise sadece 1 milyon 750 bin lirada kalacak. Yani ara büyük ikramiyeler ortadan kalkmış olacak.
Geçen yıl en büyük ikramiye 15 milyon 250 bin lirayken, sonrakiler sırasıyla 2 milyon 500 bin lira, 1 milyon 250 bin lira ve 500 bin liralık ikramiyeler idi.
Yani geçen yılki en büyük ikinci ikramiyeyle bu yılki arasında 750 bin liralık bir fark oluşuyor.
TOPLAM DAĞITILACAK İKRAMİYE ARTTI
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Geçtiğimiz sene 349 milyon 243 bin lira ikramiye dağıtılmıştı. Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı bu yıl 41 milyon 667 bin lira arttı.
Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Geçtiğimiz yıl ise 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılmıştı.
31 ARALIK 2018 İKRAMİYE TABLOSU
Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:
1 adet 70.000.000
1 adet 7.000.000
10 adet 1.000.000
30 adet 100.000
100 adet 10.000
200 adet 5.000
500 adet 1.000
10.000 adet 400
40.000 adet 300
200.000 adet 200
700.000 adet 140
2.000.000 adet 70
63 Teselli İkramiyesi 70.000
TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905
TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000
31 ARALIK 2017 İKRAMİYE TABLOSU
1 adet 61.000.000
1 adet 10.000.000
1 adet 5.000.000
1 adet 2.000.000
1 adet 1.000.000
1 adet 500.000
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