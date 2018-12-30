Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Her yıl yılbaşı gecesinin en büyük hayallerinden biri de Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi oluyor. 2018 yılında 61 milyon lira olan büyük ikramiye 2019 yılında 70 milyon liraya çıktı. Bu yıl 31 Aralık 2018’de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Geçen yıl ise birer adet; 10 milyon, 5 milyon ve 2 milyon liralık ikramiye dağıtılmıştı. Bu kez bu ikramiyeler bölünüyor…

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Büyük ikramiyelerin çoğunlukla çeyrek bilete çıktığını varsayarsak, en büyük rakam 17 milyon 500 bin lira olacakken, bu yıl ondan sonraki en büyük ikramiye ise sadece 1 milyon 750 bin lirada kalacak. Yani ara büyük ikramiyeler ortadan kalkmış olacak.

Geçen yıl en büyük ikramiye 15 milyon 250 bin lirayken, sonrakiler sırasıyla 2 milyon 500 bin lira, 1 milyon 250 bin lira ve 500 bin liralık ikramiyeler idi.

Yani geçen yılki en büyük ikinci ikramiyeyle bu yılki arasında 750 bin liralık bir fark oluşuyor.