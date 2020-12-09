Milli Piyango'da KDV oranının sıfırlanması siyasetin de gündemine oturdu

Türkiye'de birçok temel ihtiyaç ürününe KDV uygulanırken, Milli Piyango'dan KDV alınmaması siyaset kulislerinde tartışma konusu oldu.
Sözcü Gazetesi'nde Deniz Ayhan imzasıyla yayımlanan habere göre, ekmekten yüzde 1, bebek bezinden yüzde 18 KDV alınırken, Milli Piyango'dan KDV alınmaması gündem yarattı.
Konuyla ilgili konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Milli Piyango devlette iken yüzde 18 KDV'ye tabiydi. Şu anda bütün piyango oyunlarında KDV sıfır." ifadelerini kullandı.
Türkkan, verginin sıfırlanmasının arkasında Milli Piyango'nun Varlık Fonu'na alınmasının da olduğunu belirtti.