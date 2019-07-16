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Milli Piyango İdaresinden 'büyük ikramiye' açıklaması (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 22:02 | Son Güncelleme

MPİ, İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAPTI Milli Piyango İdaresi (MPİ), internet sitesinden yaptığı açıklamada, Avrupa’da yaşadığını iddia eden bir kişinin, sabah saatlerinde idareyi aradığı ve 70 milyon liralık ikramiyenin talihlisi olduğunu iddia ettiği belirtti.

MPİ, İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAPTI
Milli Piyango İdaresi (MPİ), internet sitesinden yaptığı açıklamada, Avrupa’da yaşadığını iddia eden bir kişinin, sabah saatlerinde idareyi aradığı ve 70 milyon liralık ikramiyenin talihlisi olduğunu iddia ettiği belirtti. MPİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat sabah 8.30 sularında idaremizi arayarak 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi olduğunu ifade eden kişi Avrupa'da yaşadığını Türkiye'ye bir cenaze merasimi için geldiği sırada evinde dosyalar içerisinde bulduğu ve daha önce satın almış olduğu tam bilete büyük ikramiyenin isabet ettiğini gördüğünü ifade etmiştir. Bilet numarasından kontrol edilen biletin ibrazı gerektiği talihli olduğunu ifade eden kişiye belirtilmiş ve bir an önce idaremize başvurması istenmiştir. İdaremizce kendisine biletin arkasını ciro etmesi isim soy isim ve imzasını atarak varsa bir avukatı veya noter eşliğinde idaremize başvurmasının beklendiği kendisine söylenmiştir."
70 MİLYON TL’LİK İKRAMİYE HAZIR
Açıklamanın devamında, ilk fırsatta Ankara’ya geleceğini ifade eden talihlinin, bugün idareye başvuruda bulunmadığı belirtilerek, "Bu konuda gerek 70 milyon TL'lik ikramiyenin hazır tutulduğu banka şubesi ve ikramiye ödeme şubesi bu ikramiyeyi ödemek üzere hazır bekletilmektedir" denildi.

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