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Milli Piyango ikramiyesi nereden ve nasıl alınır? MPİ ikramiyesi nasıl tahsil edilir?

31.12.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olan 120 milyon TL sahibini bulacak. Çekilişler tamamlandığında, yüz binlerin hayallerini süsleyen milyoner olma hayali birkaçı için gerçeğe dönüşecek. Peki Milli Piyango ikramiyesi nereden ve nasıl alınır? MPİ ikramiyesi nasıl tahsil edilir?

Milli Piyango ikramiyesi nereden ve nasıl alınır? MPİ ikramiyesi nasıl tahsil edilir?

Tam bilet 120, yarım bilet 60 çeyrek bilet ise 30 TL'den satıldı. Biletlerini alanların gözleri, ikramiyelerin çıkacağı şanslı numaralara çevrildi. Yılbaşı çekilişlerinden sonra farklı tutarda birçok ikramiye dağıtılacak. 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı belli olacak. Peki Milli Piyango ikramiyesi nereden ve nasıl alınır? MPİ ikramiyesi nasıl tahsil edilir?

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Şans oyunu severler yılbaşı biletlerini gezici bayi, sabit bayilerin yanı sıra online olarak da satın aldı. Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden alınabilir. Bilete daha büyük ikramiye çıkması durumunda tutarın, Milli Piyango Genel Müdürlüğü aracılığıyla alınması gerekir. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içinde alınması gerekir. Eğer ikramiye 1 yıl içinde alınmazsa, zaman aşımına uğrar.

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İŞTE 2022 MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTESİ (NUMARALAR GELDİKÇE LİSTE GÜNCELLENECEKTİR)

12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

2683183
4552864

1 MİLYON 200 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

2235206
2364344
2879455
3055229
4077312
4907435
714146
7333210
7728011
7728896

12 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 1070364 1146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767 1527433 1602522 1715065 1778006 1824872 2007510 2116581 2129968 2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 2924162 2942899 2973569 3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 3841345 3925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938 4513057 4523173 4589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062 5115936 5125572 5129588 5150254 5562047 5694068 5720773 5936904 6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 6578046 6612287 6754578 6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 7769870 7808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969 8645236 8822801 8830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979 9425722 9755333 9800399 9980685

120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0078371 0170681 0214962 0420658 0613417 1306329 1663520 2237734 2619326 2776695 3171980 3748152 4570472 5467007 5578083 5645036 5682593 6205750 6314708 6435891 7024637 7338558 7393447 7750704 7809946 8196159 8201115 8222456 8258639 8345770 8385805 8399163 8831844 9172700 9246584 9490342 9624420 9919572 9962942

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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