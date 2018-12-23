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MİLLİ PİYANGO KUYRUĞU HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 15:40 | Son Güncelleme

  Umudunu milli piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'ndeydi...

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Umudunu milli piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'ndeydi... Kuyruk, milli piyango bilet gişesinden Mısır Çarşısı'na kadar uzandı. Milli Piyango'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 70 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti. Kuyruk, bilet gişesinden Mısır Çarşısı'nın girişine kadar uzandı. Kuyruk havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:
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-Kuyruğun havadan görüntüleri

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