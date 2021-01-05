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  4. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini aldı

05.01.2021 17:08 | Son Güncelleme:
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Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Sisal Şans tarafından 31 Aralık 2020 Perşembe günü düzenlenen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı.

9884757‬ sayılarına isabet eden çeyrek Milli Piyango biletiyle 25 milyon TL kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekini; Halkbank Levent Şube Müdürü ve Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz teslim etti.

Çekin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz, “Sisal Şans ailesi olarak Manisa, Akhisar’dan aldığı çeyrek biletle 25 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” dedi.

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