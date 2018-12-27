Milli Piyango bileti satıcısı bir anda neye uğradığını şaşırdı! Biletleri elinden zor aldılar

Olay, bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı yakınlarında meydana geldi. Milli Piyango ve kazı kazan biletleri satan Sefer Saygılı'nın tezgahına gelen M.K., kazı kazan bileti istedi. Birkaç bilet kazıyan M.K., daha sonra parasını vermek yerine tezgahtaki Milli Piyango biletlerini yırtmaya başladı.

Toplam 9 yarım bileti yırtan M.K., Saygılı'nın müdahalesiyle durdu. M.K., iddiaya göre satıcıya, "Benden şikayetçi ol, karakola gitmek istiyorum. Polis çağır" dedi. Şoke olan Saygılı'nın ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, M.K.'yi Kantar Polis Merkezi'ne götürdü. Şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, ifadesinde neden kendisinden şikayetçi olunmasını istediğine dair bir şey söylemediği bildirildi.

M.K.'dan şikayetçi olan Sefer Saygılı, "Önce birkaç kazı kazan bilet alıp kazıdı. Sonra ben parayı verecek diye beklerken bir anda biletlere saldırdı. Hemen tutup engellemeye çalıştım. Yoldan geçen bir kişi de sağ olsun yardım etti. Sonra bana dönüp, 'Polis çağırıp benden şikayetçi ol, karakola gitmek istiyorum' dedi. Sonra polisler gelip, alıp götürdü. Yarım biletin tanesi 35 TL. Yırtılan biletlerin toplam fiyatı 315 TL ediyor. Bu biletleri götürüp Milli Piyango İdaresi'nden onaylatacağım, sonra tekrar geçerli olacaklar. Allah herkese akıl fikir versin" dedi. (DHA)





