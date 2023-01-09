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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 9 OCAK 2023! Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

09.01.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango çekilişi 9 Ocak sonuçları merakla sorgulanmaya devam ediyor. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı aracılığıyla amorti, teselli ikramiyesi ve pek çok ikramiye tutarı bilet numarası girilerek kolayca sorgulanabiliyor. Peki, Milli Piyango 9 Ocak sonuçları ne oldu? İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve çekilişe dair detaylı bilgiler

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 9 OCAK 2023! Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango çekilişi ve bilet sorgulama ekranı, şans oyunu severler tarafından sorgulanıyor. Büyük ikramiyenin 14 milyon lira olduğu Milli Piyango sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılır? İşte Milli Piyango 9 Ocak 2023 çekiliş sonuçları ve MP online bilet sogulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 9 OCAK 2023!

Milli Piyango çekilişi 9 Ocak Pazartesi günü saat 17:30'da çekilmeye başlandı. Sonuçlar Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 9 OCAK 2023 SORGULAMA EKRANI

14.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

909759

1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

745410

150.000 TL ikramiye kazanan numaralar

346464 453870 688244 779003 928338


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