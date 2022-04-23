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Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 23 Nisan 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı!

23.04.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 23 Nisan 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilen özel çekilişin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen özel çekilişte 1 kişiye 4 milyon, 10 kişiye 1 milyon TL’lik ikramiye ödülü bulunuyor. Bu kapsamda vatandaşlar Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte 23 Nisan 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 23 Nisan 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 23 Nisan 2022 Cumartesi gününün Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 23 Nisan 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 NİSAN 2022 CUMARTESİ

MPİ çekilişi saat 15:30’da başladı. Çekiliş canlı olarak Milli Pİyango Online'dan takip edilebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralara haberimizde yer verilecektir.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI KAÇ TL?

4 milyon liralık büyük ikramiyenin olduğu çekilişte çeyrek bilet 7,5 liradan, yarım bilet 15 liradan ve tam bilet 30 liradan satışa çıkacak.

AMORTİ NE DEMEK?

Amorti rakamları Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

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Milli Piyango
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