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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI için çekilişi CANLI izle! 200 Milyon TL'lik büyük ikramiye! Milli Piyango yılbaşı özel 2023 çekilişi canlı izle

31.12.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango 2023 çekiliş sonuçları bu akşam noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. Çekiliş, bugün saat 12.30'da başlayacak. 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ise Kanal D'de saat 23:15'te akrana gelecek. 2023 Milli Piyango sonuçlarını canlı takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango çekiliş canlı link ve televizyon için frekans bilgilerini internette sorguluyor. İşte Milli Piyango yılbaşı özel 2022 çekilişi canlı izleme linki ve frekans bilgisi...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI için çekilişi CANLI izle! 200 Milyon TL'lik büyük ikramiye! Milli Piyango yılbaşı özel 2023 çekilişi canlı izle

Milli Piyango sonuçları ve çekilişin canlı yayın linki merak konusu oldu. Milli Piyango yılbaşı özel 2023 çekilişi canlı izleme linki ve frekans bilgileri heyecanla beklenen canlı yayın için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı. Zengin olma hayaliyle yılbaşı için bilet alan kişiler, arama motorlarında "Milli Piyango çekilişi 2023 canlı izle" sorgulaması yapıyor. Milli Piyango çekilişi canlı izleme ekranı kazanan numaraları ve sıralı tam listeyi öğrenmek isteyenler tarafından merak konusu oldu. Yılbaşı büyük ikramiye 200 milyon TL çekilişi ise Kanal D’den canlı olarak ekrana gelecek. İşte detaylar...

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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Çekiliş, saat 12:30 itibariyle başlayacak.

Büyük ikramiye için gerçekleştirilecek olan çekiliş ise saat 23.15’te.

MİLLİ PİYANGO CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli Piyango çekişi bugün saat 12.30'da başlayacak. Büyük ikramiye için çekilişi ise saat 23.15’te yapılacak. Çekiliş Kanal D'de canlı olarak ekrana gelecek.

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MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra kurumun internet sitesinde yayımlanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

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MİLLİ PİYANGO 2023 ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA? FREKANS BİLGİLERİ

2023 Milli Piyango çekilişini televizyonda canlı izlemek için gerekli olan frekans bilgileri de belli oldu. Yılbaşı büyük ikramiye 200 milyon TL çekilişi ise Kanal D’den canlı olarak yayınlanacak.

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Frekans bilgileri:

TURKSAT3A@ 42DEG TXP06 @6 MHz
DOWNLINK FR.: 11584 MHZ Ver.
FEC: 3/4 Symbol Rate: 5.0 Ms/s
HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)
Pilot: On (MPEG 4 4:2:0)
Encryption Key : Clear
AUDIO 1: International sound left
AUDIO 2: International sound right
AUDIO 3: N/A
AUDIO 4: N/A

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