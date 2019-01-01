Milli Piyango sorgula: 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişi sonuçları belli oldu. Dün akşam canlı yayında yapılan ve milyonların heyecanla beklediği yılbaşı özel çekilişinde gözler 70 milyon lirayı kazandıran numaralardaydı. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde uzun bir zaman sonra büyük ikramiye tam bilete çıktı. İstanbul sevk merkezli olarak açıklanan 7 6 1 5 5 3 6 numaralı tam biletin sahibi 70 milyon lirayı kazanmış oldu. Böylece Türkiye'nin Milli Piyango tarihindeki en yüksek ikramiyeyi de kazanmış oldu. Büyük ikramiye dışında 7 milyon ve 1 milyon lirayı kazandıran numaralar ile çekilişte ikramiye kazanan tüm biletlerin tam listesini haberimizde bulabilirsiniz. Aşağıdaki bilet sorgulama ekranı ile de biletinizi rahatlıklar sorgulayabilirsiniz. Bol şans...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

31 Aralık Milli Piyango çekilişi için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 31 Aralık'ı seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 31 Aralık Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.