Milli Piyango sorgula: 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango 2020 çekilişi gerçekleştirildi. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Milli piyango büyük ikramiyesi numaraları hangi bilete isabet etti, kazanan numaraların sıralı tam listesi..

İŞTE BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN RAKAMLAR

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti.

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ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ

80 milyon TL çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye kazandıran biletler, İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'da satıldı.

AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

8 MİLYON KAZANDIRAN RAKAMLAR

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

1 MİLYON KAZANDIRAN RAKAMLAR

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan yılbaşı özel çekilişinde 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişlerinin ardından, 10 adet 1 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı.

Çekiliş sonunda, 7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550 ve 3038866 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı.



