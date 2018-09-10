Milli Piyango sorgula 9 Eylül 2018: Büyük ikramiye İstanbul'a! (Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi)

9 Eylül 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda Ankara'da yapıldı. İki bölümde yapılan Milli Piyango çekilişinin 2,5 milyon lira, 200 bin lira ve amorti numaraları canlı yayında belirlendi. İstanbul sevk merkezli olduğu öğrenilen 056424 numaralı tam bilet, sahibine 2,5 milyon lira kazandırdı. Eylül ayının ilk çekilişi olan 9 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi haberimizde. Biletinizi aşağıdaki Milli Piyango bilet sorgulama aracı ile kolaylıkla sorgulayabilirsiniz.
9 Eylül Milli Piyango çekilişi için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 9 Eylül'ü seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 9 Eylül Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: İSTANBUL-MERKEZ
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
056424
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
457840
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
391818
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
033784 434575
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
223337 255006 371861
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
25899 38287 43243 53555 53652 71976
75305 81622 86693 91539
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0614 0927 1152 1531 3341 3413
3861 5226 7051 8854
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
236 305 320 403 512 570
779 873 952 993
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
12 13 16 30 48 50
71 75
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
4 6
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
006424 016424 026424 036424 046424 050424
051424 052424 053424 054424 055424 056024
056124 056224 056324 056404 056414 056420
056421 056422 056423 056425 056426 056427
056428 056429 056434 056444 056454 056464
056474 056484 056494 056524 056624 056724
056824 056924 057424 058424 059424 066424
076424 086424 096424 156424 256424 356424
456424
29.07.2018 çekilişine ait klasik Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulacaktır. Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti;
-1.000 (bin) TL' ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,
-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyaridir.
Çekilişlerimiz, www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr internet adreslerinden, çekiliş günlerinde canlı olarak izlenebilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER
Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.
Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?
Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.
Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?
Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı?
Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.
Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?
Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.
Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.
Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.
Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.
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