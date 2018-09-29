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Milli Piyango sorgulama 29 Eylül 2018: Milli Piyango çekilişi sonuçları (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 08:25 | Son Güncelleme

29 Eylül Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak merak ediliyor. Bugün Eylül ayının son Milli Piyango çekilişi yapılacak. Son çekilişte 2.5 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek bilete denk gelmişti Artık Sayısal oyun termnallerinden de Milli Piyango bileti alabiliyorsunuz. 29 Eylül Milli Piyango çekilişini haberimizden canlı olarak izleyebilir ve Milli Piyango sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı haberimizde.

Milli Piyango sorgulama 29 Eylül 2018: Milli Piyango çekilişi sonuçları (MPİ canlı çekiliş)

29 Eylül Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam yapılacak çekiliş ile Eylül ayının son Milli Piyango çekilişi yapılacak ve 29 Eylül Milli Piyango sonuçları belirlenecek. Milli Piyango biletinizi haberimizde bilet sorgulama ekranı ile anlık ve güncel olarak sorgulayabilirsiniz. Son Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıkmıştı. Peki 29 Eylül Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli Piyango çekilişi canlı yayını ile sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişlerinin bir kısmı canlı yayında yapılmaktadır. Milli Piyango çekilişi iki aşamada yapılıyor. İlk aşama 17.00'da başlıyor. Önemli olan ve herkesin beklediği 2. aşama ise 18.00'da canlı yayında yapılıyor. 2. kısımda 29 Eylül Milli Piyango çekilişine ait amorti sayıları, 2.5 milyon TL ve 200 bin TL olan büyük ikramiyelerin çekilişi yapılıyor. Bu çekilişi canlı olarak izlemek ve sonuçları anlık olarak takip etmek isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

19 EYLÜL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

29 Eylül Milli Piyango çekilişi için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 29 Eylül'ü seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 29 Eylül Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

mpi-bilet-sorgulama

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ARTIK OYUN TERMİNALLERİNDE!

29 Temmuz çekilişi itibari ile Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulmaya başlandı. Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti;

-1.000 (bin) TL' ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,
-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyaridir.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?

  • Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
  • Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
  • Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
  • Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
  • Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
  • 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı?

Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.

Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.

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