Milli Piyango ve Süper Loto sonuçları belli oldu! Sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto ve Milli Piyango sonuçları 29 Ekim 2020!

29 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları ve 29 Ekim 2020 Milli Piyango sonuçları şans oyunu meraklıları tarafından heyecanla araştırılıyor. Pek çok vatandaş da sonuç sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Çekilişler canlı olarak millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden takip ediliyor. Çekilişi canlı olarak millipiyangoonline.com üzerinden izleyememiş olan vatandaşlar tarafından yine aynı site aracılığıyla sonuçlar kontrol edilebiliyor. Sorgulama alanı kullanılarak vatandaşlar biletlerine çıkan ikramiyeyi de kolayca öğrenebiliyor. İşte şans oyunu tutkunlarının heyecan içerisinde beklediği Süper Loto sonuçları 29 Ekim 2020 ve Milli Piyango sonuçları 29 Ekim 2020 ekranı ile ilgili tüm merak edilenler…
Millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanan çekilişe göre sonuçlar merak ediliyor. Gerçekleşen heyecan dolu çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar 14-33-40-48-49-60 olarak belirlendi. İsteyen vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için Süper Loto sorgulama işlemi de yapabiliyor. Bununla alakalı olarak bilet sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Dileyen vatandaşlar çekilişi canlı izlememiş olsalar dahi eğer isterlerse çekiliş videosunu millipiyangoonline.com üzerinden yeniden izleyebiliyor.
Her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda gerçekleşen Milli Piyango çekilişi son olarak 29 Ekim'de yapıldı. Belirli tarihlere denk gelen günlerin yanı sıra 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 31 Aralık'ta da özel çekilişler yapılıyor. Saat 15.30'da gerçekleşen 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları şimdi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango sonuçları olarak kazanan numara 167895 oldu. Amorti ise 0 ve 6 oldu. Aşağıdaki link aracılığıyla Milli Piyango sorgulama işlemi de yapılabiliyor. Böylece bilete çıkmış olan ikramiye ve sonuçların tam listesi de öğrenilebiliyor.
Bazı vatandaşlar tarafından da oyunun kurallarının nasıl olduğu araştırılıyor. Oyun, 1 ve 60 sayı arasındaki 6 tane sayının bilinmesi esasına dayanıyor. Oyunda en az 2 adet sayı ve en çok 6 adet sayı doğru tahmin edildiğinde farklı ikramiyeler kazanılabiliyor. Kazanma oranları da oynanmış olan kolon sayısına ve bilinen numaralara göre farklılık gösterebiliyor. İsteyen vatandaşlar kolonları kendileri doldurarak oyunu oynayabiliyorken ayrıca kendisi kolon doldurmak istemeyen vatandaşlar da “sen seç” işlemini tercih ederek bu oyunu oynayabiliyor. Oyun 18 yaşından büyük olan vatandaşlar tarafından oynanabiliyor.