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Milli Piyango ve Süper Loto sonuçları belli oldu! Sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto ve Milli Piyango sonuçları 29 Ekim 2020!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 12:17 | Son Güncelleme

Şans oyunu meraklıları tarafından 29 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Milli Piyango ve Süper Loto çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Heyecanla beklenen 29 Ekim Milli Piyango sonuçları ve 29 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu! Şimdi şans oyununu oynayan vatandaşlar tarafından Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılıyor. Milli Piyango sonuç sorgulama ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde. Milli Piyango ve Süper Loto sonuçları 29 Ekim 2020 ile ilgili detaylar...

Milli Piyango ve Süper Loto sonuçları belli oldu! Sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto ve Milli Piyango sonuçları 29 Ekim 2020!

29 Ekim 2020 Süper Loto sonuçları ve 29 Ekim 2020 Milli Piyango sonuçları şans oyunu meraklıları tarafından heyecanla araştırılıyor. Pek çok vatandaş da sonuç sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Çekilişler canlı olarak millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden takip ediliyor. Çekilişi canlı olarak millipiyangoonline.com üzerinden izleyememiş olan vatandaşlar tarafından yine aynı site aracılığıyla sonuçlar kontrol edilebiliyor. Sorgulama alanı kullanılarak vatandaşlar biletlerine çıkan ikramiyeyi de kolayca öğrenebiliyor. İşte şans oyunu tutkunlarının heyecan içerisinde beklediği Süper Loto sonuçları 29 Ekim 2020 ve Milli Piyango sonuçları 29 Ekim 2020 ekranı ile ilgili tüm merak edilenler…

29 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanan çekilişe göre sonuçlar merak ediliyor. Gerçekleşen heyecan dolu çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar 14-33-40-48-49-60 olarak belirlendi. İsteyen vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için Süper Loto sorgulama işlemi de yapabiliyor. Bununla alakalı olarak bilet sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Dileyen vatandaşlar çekilişi canlı izlememiş olsalar dahi eğer isterlerse çekiliş videosunu millipiyangoonline.com üzerinden yeniden izleyebiliyor.

29 ekim süper loto sonuçları

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

29 EKİM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda gerçekleşen Milli Piyango çekilişi son olarak 29 Ekim'de yapıldı. Belirli tarihlere denk gelen günlerin yanı sıra 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 31 Aralık'ta da özel çekilişler yapılıyor. Saat 15.30'da gerçekleşen 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları şimdi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango sonuçları olarak kazanan numara 167895 oldu. Amorti ise 0 ve 6 oldu. Aşağıdaki link aracılığıyla Milli Piyango sorgulama işlemi de yapılabiliyor. Böylece bilete çıkmış olan ikramiye ve sonuçların tam listesi de öğrenilebiliyor.

29 ekim milli piyango sonuçları

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bazı vatandaşlar tarafından da oyunun kurallarının nasıl olduğu araştırılıyor. Oyun, 1 ve 60 sayı arasındaki 6 tane sayının bilinmesi esasına dayanıyor. Oyunda en az 2 adet sayı ve en çok 6 adet sayı doğru tahmin edildiğinde farklı ikramiyeler kazanılabiliyor. Kazanma oranları da oynanmış olan kolon sayısına ve bilinen numaralara göre farklılık gösterebiliyor. İsteyen vatandaşlar kolonları kendileri doldurarak oyunu oynayabiliyorken ayrıca kendisi kolon doldurmak istemeyen vatandaşlar da “sen seç” işlemini tercih ederek bu oyunu oynayabiliyor. Oyun 18 yaşından büyük olan vatandaşlar tarafından oynanabiliyor.

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