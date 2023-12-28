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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2024 için geri sayım! Milli Piyango biletlerinde en çok kazandıran rakamlar neler? En çok çıkan rakamlar...

28.12.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2024 Ocak ayına zengin girmek için şansını deneyen vatandaşlar tarafından yakından takip edilecek. Milli Piyango biletlerinde en çok kazandıran rakamlar arama motorlarında sorgulanıyor. . Çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet ise 400 TL'den satılıyor. Yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Peki, Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar neler?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2024 için geri sayım! Milli Piyango biletlerinde en çok kazandıran rakamlar neler? En çok çıkan rakamlar...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. Vatandaşların merakla beklediği Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye 400 milyon TL olarak açıklandı. Birçok kişi arama motorları üzerinden "Milli Piyango biletlerinde en çok kazandıran rakamlar neler?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları Mynet'te olacak. İşte ayrıntılar...

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK KAZANDIRAN NUMARALAR

-3 rakamı 3 kez çıktı
-2 rakamı 10 kez çıktı
-1 rakamı 9 kez çıktı
-7 rakamı 9 kez çıktı
-4 rakamı 7 kez çıktı
-5 rakamı 7 kez çıktı
-6 rakamı 7 kez çıktı

SON 6 SENEDE MİLLİ PİYANGO'DA ÇIKAN SAYILAR

-2022 yılında-6-5-3-0-3-0-3
-2021 yılında – 9-8-7-6-0-6-6
-2020 yılında – 9-8-8-4-7-5-7
-2019 yılında – 1-3-5-8-4-9-0
-2018 yılında – 9-7-9-4-0-3-5
-2017 yılında – 2-7-9-6-2-8-8
-2016 yılında – 0-5-5-6-0-1-3

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR, HANGİ TARİHTE?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş biletlerinin 31 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden online olarak satışta olması bekleniyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 1

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 1 3

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 1 4

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.

2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız

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