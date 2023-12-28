Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2024 için geri sayım! Milli Piyango biletlerinde en çok kazandıran rakamlar neler? En çok çıkan rakamlar...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. Vatandaşların merakla beklediği Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye 400 milyon TL olarak açıklandı. Birçok kişi arama motorları üzerinden "Milli Piyango biletlerinde en çok kazandıran rakamlar neler?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları Mynet'te olacak. İşte ayrıntılar...
-3 rakamı 3 kez çıktı
-2 rakamı 10 kez çıktı
-1 rakamı 9 kez çıktı
-7 rakamı 9 kez çıktı
-4 rakamı 7 kez çıktı
-5 rakamı 7 kez çıktı
-6 rakamı 7 kez çıktı
-2022 yılında-6-5-3-0-3-0-3
-2021 yılında – 9-8-7-6-0-6-6
-2020 yılında – 9-8-8-4-7-5-7
-2019 yılında – 1-3-5-8-4-9-0
-2018 yılında – 9-7-9-4-0-3-5
-2017 yılında – 2-7-9-6-2-8-8
-2016 yılında – 0-5-5-6-0-1-3
Milli Piyango yılbaşı çekiliş biletlerinin 31 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden online olarak satışta olması bekleniyor.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.
Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.
Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.
Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.
2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız