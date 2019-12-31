Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! (2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı)

Yılın son günü, tüm gözler Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiye çekilişine çevrildi. Bu sene büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. 31 Aralık gecesi 80 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek bilet, yarım bilet ya da tam biletlerden birine isabet edecek.

80 MİLYON TL'LİK MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı. Milli Piyango İdaresinin Kızılay binasında noter huzurunda yapılan çekilişleri vatandaşlar da izleyebiliyor.

MİLLİ PİYANGO'DA KAÇ PARA İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Milli Piyango'nun 80 milyon lira olan büyük ikramiyesi, 8 milyon liralık ikramiyesi ve amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-21.00'de yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.