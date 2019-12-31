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  4. Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! (2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı)

Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! (2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 09:30 | Son Güncelleme

2019 yılının son gününde en çok merak edilen sorulardan biri 'Milli Piyango büyük ikramiye yılbaşı çekilişi ne zaman yapılacak?' sorusu. 2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için tüm gözler bu gece saatlerine çevrildi. Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonucu sorgulama ekranı da en çok ziyaret edilen sayfalardan olacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak, yılbaşı büyük ikramiye ne zaman belli olacak?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! (2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı)

Yılın son günü, tüm gözler Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiye çekilişine çevrildi. Bu sene büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. 31 Aralık gecesi 80 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek bilet, yarım bilet ya da tam biletlerden birine isabet edecek.

80 MİLYON TL'LİK MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı. Milli Piyango İdaresinin Kızılay binasında noter huzurunda yapılan çekilişleri vatandaşlar da izleyebiliyor.

MİLLİ PİYANGO'DA KAÇ PARA İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Milli Piyango'nun 80 milyon lira olan büyük ikramiyesi, 8 milyon liralık ikramiyesi ve amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-21.00'de yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

MİLLİ PİYANGO 2020 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan değişiklikle birlikte Milli Piyango İdaresi çekilişlerinin yayını TRT’den alınmış ve Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanmaya başlamıştı. Bu yıl da çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler kurumun internet adresi olan “mpi.gov.tr” üzerinde bulunan ilgili linke tıklayarak çekilişleri canlı olarak izleyebilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde bu gece yapılacak çekiliş sonuçları MPİ'nin sitesindeki sorgulama ekranından sorgulanabilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GEÇEN SENE MİLLİ PİYANGO ÇIKAN NUMARALAR

2019 Milli Piyango çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarının oluşturduğu tam bilete isabet etmişti.

MİLLİ PİYANGO SON 5 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçen yıl son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanıldı. Bu rakamlar her sene dağıtılan ikramiye oranına göre değişiklik gösteriyor.

MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 1rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR?

3 rakamı 3 kez çıktı. 2 rakamı 10 kez çıktı. 1 rakamı 9 kez çıktı. 7 rakamı 8 kez çıktı. 4 rakamı 7 kez çıktı. 5 rakamı 7 kez çıktı. 6 rakamı 6 kez çıktı. Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan 0 ve 9 oldu.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
o çıkan rezil videodan sonra hala bilet alan var mı. para dönüp dolaşıp yine ceplerine giriyor millette kuyruğa giriyor. cahillik ve fakirlik
eğer hala milli piyangoya güvenen varsa ne diyeyim Allah akıl fikir versin......
Ey akp hümeti sigara haram. milli Piyango yaram mı Çıkın bir açıkama yapın
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