Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! (2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı)

Yılın son günü, tüm gözler Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiye çekilişine çevrildi. Bu sene büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. 31 Aralık gecesi 80 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek bilet, yarım bilet ya da tam biletlerden birine isabet edecek.
Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı. Milli Piyango İdaresinin Kızılay binasında noter huzurunda yapılan çekilişleri vatandaşlar da izleyebiliyor.
Milli Piyango'nun 80 milyon lira olan büyük ikramiyesi, 8 milyon liralık ikramiyesi ve amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-21.00'de yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.
Geçtiğimiz yıllarda yapılan değişiklikle birlikte Milli Piyango İdaresi çekilişlerinin yayını TRT’den alınmış ve Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanmaya başlamıştı. Bu yıl da çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler kurumun internet adresi olan “mpi.gov.tr” üzerinde bulunan ilgili linke tıklayarak çekilişleri canlı olarak izleyebilecek.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde bu gece yapılacak çekiliş sonuçları MPİ'nin sitesindeki sorgulama ekranından sorgulanabilecek.
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GEÇEN SENE MİLLİ PİYANGO ÇIKAN NUMARALAR
2019 Milli Piyango çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarının oluşturduğu tam bilete isabet etmişti.
MİLLİ PİYANGO SON 5 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçen yıl son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanıldı. Bu rakamlar her sene dağıtılan ikramiye oranına göre değişiklik gösteriyor.
MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 1rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR?
3 rakamı 3 kez çıktı. 2 rakamı 10 kez çıktı. 1 rakamı 9 kez çıktı. 7 rakamı 8 kez çıktı. 4 rakamı 7 kez çıktı. 5 rakamı 7 kez çıktı. 6 rakamı 6 kez çıktı. Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan 0 ve 9 oldu.
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