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Milli Piyango yılbaşı çekilişi sat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 09:12 | Son Güncelleme

Türkiye’de yeni yıl heyecanı yavaş yavaş artarken 2019 ile birlikte bir şey daha bekleniyor: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi... Peki milyonlarca liranın dağıtılacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişi! Peki yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak ve Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak, bilet sorgulama saat kaçta ve nereden yapılabilecek?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

On yıllardan bu yana yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez bir parçası olarak Milli Piyango tarafından her sene özel yılbaşı çekilişi gerçekleştirilmektedir. Senenin en büyük ikramiyesi bu çekilişte dağıtılmakta ve tabii en çok bilet satışı da bu çekiliş için yapılmaktadır. Öyle ki Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet almak isteyen vatandaşlar gişeler önünde uzun kuyruklar bile oluştururlar. Peki merakla beklenen 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak, canlı olarak nereden izlenebilecek ve sonuçlar ne zaman belli olacak, Milli Piyango bilet sorgulama ne zaman yapılabilecek?

2019 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango idaresinin yaptığı açıklamaya göre bu sene Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi sat 15.00’da başlayacak. Geçtiğimiz sene gece yarısına doğru yapılan büyük ikramiye çekilişi ise bu sene erkene çekilmiş durumda. Herkesin beklediği büyük ikramiye ile amorti numaralarının çekilişi ise 20.00 - 20.30 arasında gerçekleştirilecek.

TERMİNALLERDE SATIŞ BİTİYOR

Bilet alma işini son güne bıraktıysanız oyun terminallerinden bilet olmak için çok kısa bir süreniz kaldı. Bugün Öğlen 12’de oyun terminallerinden Milli Piyango bileti satışı sona erecek. Tabii bulabilirseniz matbu bilet alabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

2019 Yılbaşı Özel Çekilişi, Milli Piyango İdaresinin Ankara Kızılay'da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamızın çekiliş salonunda yapılacak. Çekiliş canlı olarak kurumun internet sitesinden (mpi.gov.tr) takip edilebilecek. Ayrıca televizyon kanalları da canlı bağlantılarla çekilişi aktaracaklar.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Bu yılbaşı akşamı büyük ikramiye ve amorti çekilişinin ardından Milli Piyango sonuçlarının kurumun internet sitesine saat 21.00’a kadar eklenmesi bekleniyor. Tabii çekilişte çıkan numaralar 15.00’dan itibaren pey der pey belli olacak. Ancak bilet sorgulama işleminin 21.00’dan sonra yapılabileceği bekleniyor.

Milli Piyango sıralı tam listesini çekiliş yapıldıkça haberimizden takip edebilirsiniz. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için de aşağıdaki bağlantı ile MPİ’nin resmi bilet sorgulama aracına ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama (20.30’dan sonra)

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Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama yılbaşı çekilişi

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