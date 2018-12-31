Milli Piyango yılbaşı çekilişi sat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

On yıllardan bu yana yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez bir parçası olarak Milli Piyango tarafından her sene özel yılbaşı çekilişi gerçekleştirilmektedir. Senenin en büyük ikramiyesi bu çekilişte dağıtılmakta ve tabii en çok bilet satışı da bu çekiliş için yapılmaktadır. Öyle ki Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet almak isteyen vatandaşlar gişeler önünde uzun kuyruklar bile oluştururlar. Peki merakla beklenen 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak, canlı olarak nereden izlenebilecek ve sonuçlar ne zaman belli olacak, Milli Piyango bilet sorgulama ne zaman yapılabilecek?
Milli Piyango idaresinin yaptığı açıklamaya göre bu sene Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi sat 15.00’da başlayacak. Geçtiğimiz sene gece yarısına doğru yapılan büyük ikramiye çekilişi ise bu sene erkene çekilmiş durumda. Herkesin beklediği büyük ikramiye ile amorti numaralarının çekilişi ise 20.00 - 20.30 arasında gerçekleştirilecek.
TERMİNALLERDE SATIŞ BİTİYOR
Bilet alma işini son güne bıraktıysanız oyun terminallerinden bilet olmak için çok kısa bir süreniz kaldı. Bugün Öğlen 12’de oyun terminallerinden Milli Piyango bileti satışı sona erecek. Tabii bulabilirseniz matbu bilet alabilirsiniz.
2019 Yılbaşı Özel Çekilişi, Milli Piyango İdaresinin Ankara Kızılay'da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamızın çekiliş salonunda yapılacak. Çekiliş canlı olarak kurumun internet sitesinden (mpi.gov.tr) takip edilebilecek. Ayrıca televizyon kanalları da canlı bağlantılarla çekilişi aktaracaklar.
Bu yılbaşı akşamı büyük ikramiye ve amorti çekilişinin ardından Milli Piyango sonuçlarının kurumun internet sitesine saat 21.00’a kadar eklenmesi bekleniyor. Tabii çekilişte çıkan numaralar 15.00’dan itibaren pey der pey belli olacak. Ancak bilet sorgulama işleminin 21.00’dan sonra yapılabileceği bekleniyor.
Milli Piyango sıralı tam listesini çekiliş yapıldıkça haberimizden takip edebilirsiniz. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için de aşağıdaki bağlantı ile MPİ’nin resmi bilet sorgulama aracına ulaşabilirsiniz.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama (20.30’dan sonra)
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