Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi tam liste 2021... Amorti nasıl hesaplanır, amorti kaç para? MP kazanan numaraların sıralı tam listesi!

Son dakika haberine göre 2021 Yılbaşı Özel Çekilişi tamamlandı. Amorti rakamları 0 ve 5 olarak açıklandı. 100 Milyon TL'lik bilet ise Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekrek bilet alan bir talihliye isabet etti. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar, 2021 MPİ sıralı tam listesini araştırmaya başladı. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için "Milli Piyango sıralı tam liste 2021" sorgulaması yapan vatandaşlar heyecanla araştırma yapıyor.

100 milyon TL'lik Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi 9-8-8-4-7-5-7 numaralı bilete çıktı.

Büyük ikramiye çeyrek bilete ve Manisa Akhisar ilçesinden bilet alan talihliye çıktı.

2021 Yılbaşı Çekilişi amorti rakamları ise; 0 ve 5 olarak açıklandı.

2021 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SIRALI TAM LİSTE

AMORTİ KAZANDIRAN RAKAMLAR

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları 0 ve 5 oldu.

100 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

9884757

SON 2 RAKAMINA GÖRE 200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

87

24

21

79

05

10

31

SON 3 RAKAMINA GÖRE 300 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

551

722

530

081

171

018

193

371

544

515

512

274

348

719

505

526

021

231

701

941

SON 4 RAKAMINA GÖRE 400 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

7691

6411

7280

7112

6634

4187

4334

6264

0885

4486

3561

5978

5906

0345

0988

9324

5445

7743

7305

8108

3468

1437

2111

2295

0154

3902

1825

6674

9751

0867

1340

4082

7201

8994

4175

8929

3417

6820

2786

8253