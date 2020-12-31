Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi tam liste 2021... Amorti nasıl hesaplanır, amorti kaç para? MP kazanan numaraların sıralı tam listesi!

Son dakika haberine göre 2021 Yılbaşı Özel Çekilişi tamamlandı. Amorti rakamları 0 ve 5 olarak açıklandı. 100 Milyon TL'lik bilet ise Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekrek bilet alan bir talihliye isabet etti. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar, 2021 MPİ sıralı tam listesini araştırmaya başladı. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için "Milli Piyango sıralı tam liste 2021" sorgulaması yapan vatandaşlar heyecanla araştırma yapıyor.
100 milyon TL'lik Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi 9-8-8-4-7-5-7 numaralı bilete çıktı.
Büyük ikramiye çeyrek bilete ve Manisa Akhisar ilçesinden bilet alan talihliye çıktı.
2021 Yılbaşı Çekilişi amorti rakamları ise; 0 ve 5 olarak açıklandı.
Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları 0 ve 5 oldu.
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2021 yılına girerken en çok merak edilen konulardan birisi de amortinin ne kadar kazandırdığı oldu. Yılbaşı Özel Çekilişi için aldığınız biletin ücreti ne ise biletinize amorti çıktığında o parayı geri almış olursunuz.
Amorti nasıl hesaplanır araştırılırken, Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği amorti rakamlarını şu şekilde sıralayabiliriz;
2021 TAM BİLET AMORTİ KAZANINCA : 100 TL
2021 YARIM BİLET AMORTİ KAZANINCA : 50 TL
2021 ÇEYREK BİLET AMORTİ KAZANINCA: 25 TL
Yılbaşı MP biletine amorti çıkan vatandaşlar, amorti paralarını biletlerini geri vermek karşılığında sokakta Milli Piyango satışı yapan kişilerden ya da Milli Piyango bayilerinden alabilir. Amorti parasını alabilmek için, 2021 yılı yılbaşı Milli Piyango biletinin, kurumun bilet geri alma kurallarına uygun olması gerekir.
Milli Piyango resmi sitesinde yer alan kuralda şu şekilde bilgi yer alıyor;
"Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın. "
Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.