Milli Piyangoda 6 bin TL ve 12 bin TL çıkan rakamlar! 6 bin TL ve 12 bin TL hangi rakamlara çıktı? (MPİ 2022 BİLET SORGULAMA)

Günlerdir merakla beklenen gün geldi. Milli Piyangoda 120 milyon TL'lik büyük ikramiye bugün sahibini veya sahiplerini bulacak. Milli Piyangoda büyük ikramiye çekilişi öncesinde Milli Piyango bileti alanlar 6 bin ve 12 bin TL'lik ikramiyenin biletine vurup vurmadığını merak ediyor. 'Milli Piyangoda 6 bin ve 12 bin TL hangi rakamlara çıktı?' sorusunun yanıtı büyük heyecan yarattı. İşte Milli Piyango bilet sonuçları ve Milli Piyango (MPİ) 2022 sonuç sorgulama ekranı...

SON DAKİKA | MİLLİ PİYANGODA 6 BİN TL VE 12 BİN TL ÇIKAN NUMARA

Milli Piyangoda bugün tam 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiye sahiplerini bulacak. Milli piyango bileti alanlar şimdiden biletlerine ikramiye vurup vurmadığını merak ediyor. Milli Piyangoda büyük ikramiye ise 120 milyon TL. Büyük ikramiye ise saat 23.00'da çekilecek.

MİLLİ PİYANGODA 6 BİN TL VE 12 BİN TL HANGİ RAKAMLARA ÇIKTI? MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

Heyecanla tüm Türkiye'nin merakla beklediği sonuç öncesinde 6 bin ve 12 bin TL'nin hangi rakamlara çıktığı da merak ediliyor. Milli Piyango bileti alanlar 6 bin ve 12 bin TL'nin kendi biletlerine çıkıp çıkmadığı öğrenmek için 6 bin ve 12 bin TL çıkan biletin numarasını arıyor. Milli Piyangoda 6 bin TL'lik ikramiye saat 17.00'da, 12 bin TL'lik ikramiyenin sonucu ise 18.30'da belli olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ HIZLI SORGULAMA! MİLLİ PİYANGO BİLETİ HIZLI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli piyango bileti sonuçlarını hızlı bir şekilde öğrenmek için Milli Piyangonun online sayfasından bilet numaranızı girerek öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI



