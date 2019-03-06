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Milli Piyangodan "yılbaşı ikramiyesi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 18:57 | Son Güncelleme

MPİ Genel Müdürlüğü: "31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiye talihlisi, ikramiyesini almak üzere henüz idaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiyesi ödenmemiştir"

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisinin henüz başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin ödenmediği bildirildi.

MPİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesine sevk edildiği ve Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayisine satılan "7615536" numaralı tam bilete isabet ettiği belirtildi.

Söz konusu biletin talihlisinin ikramiyesini almak üzere henüz Milli Piyango İdaresine başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin idare tarafından ödenmediği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi (MPİ) yılbaşı özel çekilişi

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