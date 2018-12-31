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Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 22:08 | Son Güncelleme

İkramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı

Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.

İdarenin internet sitesinde yayımlanan listeye göre ikramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

70 milyon lira7615536 7 milyon lira9915188 1 milyon lira0486336192666628752533250156552833461311778233872897711106104632136781 100 bin lira010356009247161131242196236536931866112732740827688386370133578094767912216012242485491281062235778053948992080801915981031575123234223955755726108623181485271379932306067031311204291522796271294458414166553565 10 bin lira0064351108998421378314010699556298361107407042930858612502273001162214232836041045755592621613172672249938653551027502612390182331038413001256291656153438730780788261720288843139163124685564167002563052461656307443529905537703117851414149281254642555545634563634837574727149116053040596015708153370692433247957179566470203760521292113570418959174275233908794564984572266466442247750400941113806236401877083350581948956555723211667025080215129741612072133218799523532471501824858015476702120803311797821260775428190981635342075294592583780367106788181550981331008344192009124361267553102705954746694375183266419885420090071420913153854045545869959607256961375850894399317941021024211145139215075474455 5 bin lira00255071280694234428835789544889328607809071553188360173006705513265972364695362362949217676101150715796583815840180365132913224008593646728493907861138497192920850039502139891358547240402536921234940793613423971948148527892036667114779552472219371460249738456257787720103085322740456023148611125100403819554501023562978407226164866880305307981516171251345538654645011057630281672644698765241057178515645302532197388473151099706310117727271987972090636411168039326365543953742513037063912757364898889443206539761743897267667540123465135668642731473762458953591067153919183362782621411320151490116431862743793889821230785120192213028832864146873522186865099267500066899656508075801980899288369442645175400353657411575284629003778080895920144982937694432561054400236582514760078490553370819488201647029806804332352551308566493087629206907808108287792065261298551443373505564393674548476566719240785083246421197143065605445617056220636766694776261592699940873912212224131131284545492570875268409767765588929578208822632213343323102646089845726900684485777686219308788091419122430403247628464059958027966977354782826994593520941438225559133660724649320582165569785917834690979848309852662265937340380546672135923323701002379191229825249118453322916493414866471333559974097069429796217799198081200814229972634736204716272601046870969178139926994753212187552322191349094248773676071719709850983336159961621Bin lira010720095271227844321310363914566545709714898439043315114566243096333360379585571724727629924500050673126799251467351070429153579692739043929000052473127341285256355400432187602089755807963454069480150356286672356054484142658374802880965174069977180634316420361080484331678511822703975966072615206867 400 lira01726114793309147046600207092177996866320185716140332224870760022719537799987299019622024534253490826150372244788968732403003221263528951548617627249880139885580312123981369045171662359730218054791807046972521238065520796302774035812419224305836254903979754235631727405282341926460608026487432225469064287742408350893695088492728643339565336436876664846129404209630276934363558104651097672985452983061028728343447695894466147768858622398604109933112345920593906960677586865159943611380322174698460003 300 lira0170139626984479559764347122779102941504288148885836648072207941088315263502515659996664722983300994216036695165632467337422910313412180372455916427701976199689200 lira054139191325424693770805092155228372479699798954137187296386 140 lira17274344727799 Amorti49 70 bin lira (Teselli)061553671155367612536761550676155357615586761853676855361615536721553676135367615516761553776155967619536769553626155367315536761453676155267615538761563676255367715536361553674155367615036761553076155397615736763553678155364615536751553676151367615531761554676158367645536791553656155367605536761523676155327615556761593676555368615536661553676105367615336761553376155667616536766553696155367015536761153676154367615534761557676175367675536

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