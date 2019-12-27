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  4. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.12.2019 11:23 | Son Güncelleme

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Canik Yerleşkesi 100.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Canik Yerleşkesi 100. Yıl Konferans Salonu’nda düzenlenen programda anıldı.
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından 100. Yıl Konferans Salonu’nda yapılan etkinliğe Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Kemal Yılmaz ile akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilk olarak şairin belgeseli sinevizyonda izlendi. Ardından tarih bölümü öğrencisi Kübra Aksu, Mehmet Akif’in şiirini seslendirdi. Edebiyat ve Sanat Öğrenci Topluluğu öğrencilerinin gerçekleştirdiği kısa bir müzik dinletisinin ardından Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Beşirli "Mehmet Akif’in Gençlik Tasavvuru: Asım’ı Anlamak" konulu sunumunu gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Mehmet Beşirli Milli Şair’in hayatından söz ederek, “Mehmet Akif hayatında İslam’ı referans alarak ilerlemiştir. Memleketin içine düştüğü kötü durum Mehmet Akif’in yazdıklarını doğrudan etkilemiştir. Milli Şair, Teşkilat-ı Mahsusa sayesinde birçok yer gezmiştir. Yazdığı kitaplarda Akif’in hayatını görebilmek mümkündür" diye konuştu.
Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı kitaplar ve hikâyeler üzerinden Asım ve Asım’ın neslinin ne olduğu hakkında bilgiler veren Beşirli, “Asımın nesli şehit olur, bedenini feda eder, ama vatanını ve imanını vermez. Asım dinini ve milletini sever, basit bir kaderci değildir. Baskı ve zulümlere karşıdır. Batı’nın ahlak kurallarını körü körüne almaz. Asım ve Mehmet Akif’in ahlakı Kur’an-ı Kerim ahlakıdır. Asımlar sizsiniz, Asımlar hepimiziz. Özellikle siz gençler çalışın çabalayın. İlim neredeyse gidin alın" ifadelerinde bulundu.
Program Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin’in Prof. Dr. Mehmet Beşirli’ye anı takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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