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Milli Saraylar'a hafta sonunda ziyaretçi rekoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:15 | Son Güncelleme

Milli Saraylar'a hafta sonunda ziyaretçi rekoru

İSTANBUL (AA) - İstanbullular hafta sonu Milli Saraylar'a yoğun ilgi gösterdi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıla oranla ziyaretçi sayısını yüzde 11 arttıran Milli Saraylar, hafta sonu yeni bir rekora imza attı.

İdare'ye bağlı Dolmabahçe Sarayı, 20-21 Nisan tarihleri arasında toplam 20 bin 362 ziyaretçiyi ağırlayarak, özel günler ve resmi bayramlar dışında ilk kez bu sayıya ulaştı. Anadolu Yakasının en çok ziyaret edilen mekanı Beylerbeyi Sarayı'nı ise dün 675 kişi gezdi.

Balkan ülkelerinden gelen grupların yoğun ilgi gösterdiği saraylarda, ziyaretçilerin yüzde 60'lık bölümünü Roman, Sırp, Bulgar ve Yunanistanlı turistler oluşturuyor. Ayrıca Uzak Doğu, Orta Doğu ve İran'da gelen turistler de İstanbul'daki tarihi mekanlara yoğun ilgi gösteriyor.

Gişe verilerine göre, Milli Saraylar'a bağlı saray, köşk ve kasırlar 2018'de toplam 1 milyon 430 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamıştı.

2019 yılının ilk çeyreğinde ise ziyaretçi sayısı yüzde 11 artışla 335 bin kişiye yükseldi. Yabancı turist sayısında da yüzde 48'le önemli bir artış yakalayan Milli Saraylar'ı ocak ayından bugüne kadar 178 bin kişi ziyaret etti.

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