Milli savaş gemisi Burgazada Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Muhataplarımız; mavi vatan denizlerimizde hukuki ve tarihi hak ve menfaatlerimizin ihlal edilmesine asla müsaade etmeyeceğimizi, Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını bilmelidirler." dedi.

Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi olan TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenindeki konuşmasında, savunma sanayisinde önemli adımların atıldığını, büyük başarıların gerçekleştirildiğini belirtti.

Ülke güvenliği açısından kritik önemi olan milli gemi ve yeni tip denizaltı projelerinin başarıyla sürdürüldüğünü ifade eden Akar, siyasi, ekonomik, teknolojik ve askeri alanlarda büyük gelişmelere, yeniliklere ve değişimlere sahne olan bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Belirsizlik, risk ve tehditlerle dolu coğrafyada yerli ve milli savunma sanayisinin geliştirilmesinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayan Akar, "Etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle ordumuzun her an harekata hazır olabilmesinin ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlayabilmesinin ön önemli şartlarından biri de yerli ve milli savunma sanayisine dayalı imkan ve kabiliyetlerinin artırılması, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesidir." diye konuştu.