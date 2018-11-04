Milli savaş gemisi Burgazada, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

İSTANBUL (AA) - MİLGEM Projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü TCG Burgazada F-513, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun 2004'teki kararının ardından yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapımı tamamlanan Burgazada gemisinin teslim töreni gerçekleştirilirken, Yeni Tip Denizaltı Aydınreis’in de ilk kaynağı yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılanırken, Erdoğan askerleri "Merhaba Bahriyeli. Nasılsınız?" diyerek selamladı. İstiklal Marşı'nın söylenmesi ve protokol konuşmalarıyla başlayan törende, MİLGEM ile Burgazada korveti ve Yeni Tip Denizaltı Aydınreis hakkında bilgi verildi.

TCG Burgazada Komutanı Deniz Yarbay Cenk Taşlı'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmet belgesi takdim edildi. Yarbay Cenk Taşlı, hizmet belgesini ant içerek aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kask, kaynakçı eldiveni ve gözlük takarak, Yeni Tip Denizaltı Aydınreis'in ilk kaynağını yaptı. Törenin sonunda, genç bahriyeliler tarafından protokol üyelerine tören anı objeleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetliler, daha sonra Burgazada gemisini gezdi. Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına helikopterle geldi. - TCG Burgazada Korveti MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Burgazada Korveti'nin yapımına, 17 Aralık 2014'te İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlandı. 18 ayda korvetin 29 bloku inşa edilerek, kızak üstünde birleşimi gerçekleştirildi. Bu sürede komutanlığa teslim edilen cihaz, sistem, kablo, boru ve IHİ sistemi devreleriyle ana tahrik sistemi şaft braketleri ve stern tüpler yerine monte edildi. Gemi, sözleşmelerde yer alan inşa zaman planından 3 ay önce tamamlanarak, 18 Haziran 2016’da denize indirildi. 99,5 metre boyunda ve 14,4 metre genişliğinde olan geminin, 2 bin 400 ton ağırlığı bulunuyor. Su üstünde saatte 29 deniz milinin üzerinde sürat yapabilen gemide, 35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemi yer alıyor.