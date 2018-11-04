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Milli savaş gemisi Burgazada Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 16:44 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal: - "Türk gemi inşa ve savunma sanayi, geldiği üstün noktayı simgeleyen MİLGEM Projesi'yle ülkemiz milli harp gemisi dizayn ve inşa etme hedefini yakalayan sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini almıştır"

İSTANBUL (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, "Türk gemi inşa ve savunma sanayi, geldiği üstün noktayı simgeleyen MİLGEM Projesi'yle ülkemiz milli harp gemisi dizayn ve inşa etme hedefini yakalayan sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini almıştır." dedi.

Oramiral Özbal, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi olan TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreninde, savunma sanayinin önemli dönüm noktalarından milli gemi MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen Burgazada'nın ve yeni tip Denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak törenine şahit olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Özbal, "Türk gemi inşa ve savunma sanayi geldiği üstün noktayı simgeleyen MİLGEM Projesi'yle ülkemiz milli harp gemisi, dizayn ve inşa etme hedefini yakalayan sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini almıştır." diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Deniz kuvvetlerinin gücüne güç katacak olan Burgazada bin yıla uzanan denizcilik kültürümüzün mühendislik birikiminin ve işçimizin alın terinin de somutlaşmış ifadesidir. Güçlü donanmalar Türkiye gibi köklü tarihe sahip ve büyük devlet vizyonu olan ülkelerin vazgeçilmez unsurudur. Bölgemizde yaşanan gelişmeler ve deniz yetki alanlarında son dönemde hızla değişen güvenlik denklemi, deniz kuvvetlerimizin hak ve menfaat koruma görevinde caydırıcı temel ve gücünün daha iyi seviyelere götürülmesini dikte etmektedir. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri olarak bizlere düşen her zaman daha hazırlıklı ve dikkatli olmak, deniz gücümüzün etkinliğini idame etmek ve bu gücün geliştirilmesini sağlamaktır. Bu görev doğrultusunda deniz kuvvetlerimizin elindeki en önemli güç unsurları hiç şüphesiz ki kendi ihtiyaçlarımız dikkate alınarak milli gemiler, denizaltılar, uçaklar, silah ve sistemleridir."

Gazi Mustafa Kemal Atartürk'ün Cumhuriyetin ilk yıllarında dış pazarlardan alınan ürünlerle donanma yapılamayacağını belirttiğini anımsatan Özbal, "Türk mühendisinin özverili çalışmaları ve Türk işçisinin alın teriyle ata sınıfı korvet mucizesi gerçekleştirilmiştir." diyerek konuşmasını şöyle tamamladı:

"İlk gemi Heybeliada 2011 yılında, Büyükada ise 2013 yılında donanmamıza katılmıştır. Geçen süre zarfında dünyanın çevresini Heybeliada 6, Büyükada 5 kez dolaşacak kadar seyir icra etmiş, güdümlü mermi dahil her türlü fiili silah atışını başarıyla tamamlamış, bu seyirlerde hiçbir ciddi problemle karşılaşılmamış, harekat alanında envanterimizdeki diğer platformlardan daha üstün bir performans göstermiştir. Değişmekte olan hareket ihtiyaçlarına ve gelişmekte teknolojiye bağlı olarak bu güzide gemilerin öncü rolünü sürdürmesi kapsamında elde edilen tecrübeler diğer gemilere titizlikle yansıtılmaktadır. Deniz Kuvvetlerimizin 21. yüzyıldaki yerini sağlamlaştıracak projelerin hayata geçilmesine öncülük eden, desteğini esirgemeyen ve bu gururu bizlere yaşatan size şükranlarımı arz ediyorum."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de "MİLGEM Projesi ülkemizin menfaatlerinin korunmasının yanı sıra, geçtiğimiz 10 yıllık süre içerisinde ülkemiz adına savunma sanayimizin ufkunun ve birikimin artırmasına, ekonominin gücünün artırılmasına ve yüce Türk milletinin kendisine olan güvenin tazelenmesinde büyük bir gurur ile vesile olmuştur." diye konuştu.

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir

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