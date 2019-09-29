Milli savaş gemisi Kınalıada Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma Sanayii İcra Komitesinin MİLGEM Projesi kapsamında başkanlığımıza verdiği görev çerçevesinde, yerli ve milli ürün ile tasarım hizmetleri de dahil olmak üzere malzeme ve hizmet tedariki için çok sayıda sözleşme imzalanmış olup, projede geçen yıllar içerisinde yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine kadar getirilmiştir." dedi.

Demir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi olan TCG Kınalıada'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreninde yaptığı konuşmada, milli savunmanın en önemli unsurlarından biri olan ve milli savaş gemisi projesi olan MİLGEM Projesinin dördüncü gemisi TCG Kınalıada'nın hizmete alınmasından duyduğu gururu dile getirdi.

Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak gemilerin teminini kapsayan MİLGEM projesinde bugüne kadar Heybeliada, Büyükada ve Burgazada gemilerinin hizmete alındığını anımsatan Demir, "Savunma Sanayii İcra Komitesinin MİLGEM Projesi kapsamında başkanlığımıza verdiği görev çerçevesinde, yerli ve milli ürün ile tasarım hizmetleri de dahil olmak üzere malzeme ve hizmet tedariki için çok sayıda sözleşme imzalanmış olup, projede geçen yıllar içerisinde yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine kadar getirilmiştir." şeklinde konuştu.