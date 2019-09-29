Milli savaş gemisi Kınalıada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslim töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkelerden biri olmuştur." dedi.

Erdoğan, MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) Deniz Kuvvetlerine teslimi töreni ile Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, teslim töreni için bir araya gelinen 4. milli gemi Kınalıada Korveti'nin, Türkiye'ye, millete ve denizcilere hayırlı olmasını dileyerek, sac kesme törenini gerçekleştirecekleri geminin de dost ve kardeş Pakistan devletine hayırlı olmasını temenni etti.

Bu gemilerin ve içinde yer alan tüm sistemlerin tasarımından inşasına, üretimine kadar her aşamasında emeği geçenlere şükranlarını sunan Erdoğan, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Bu savaşın Barbaros Hayrettin Paşa komutasında büyük bir düşman donanmasına karşı verildiğini hatırlatan Erdoğan, kazanılan zaferin ardından Osmanlı Devleti'nin, Akdeniz'deki hakimiyetini perçinlediğini, Türk donanmasının gücünün tüm dünyaya gösterildiğini anlattı.